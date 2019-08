Ostrzeżenie przed mundialem koszykarzy? Faworyci przegrali z rezerwami

Rywale Polaków strajkują przed mistrzostwami świata. "Żądamy wypłacenia wszystkich premii" Koszykarze... czytaj dalej » Kadra Stanów Zjednoczonych przygotowuje się do mundialu bez wielu gwiazd, które w ostatnim miesiącu masowo rezygnowały ze startu w mistrzostwach. Nie tłumaczy to jednak wysokiej porażki z zawodnikami mającymi problemy ze znalezieniem angażu w najlepszej koszykarskiej lidze świata, a więc NBA.

Gracze z zaplecza NBA

Pierwsza reprezentacja rozegrała dwa 10-minutowe sparingi z ekipą Select Team, stanowiącą zaplecze dla głównej kadry. W jednym z nich faworyci ulegli mniej znanym rywalom aż 17:36. Wyniku drugiego starcia nie podano.

Najbardziej doświadczony w ekipie Select Team John Jenkins w karierze reprezentował pięć klubów NBA i zdobywał średnio pięć punktów na mecz.

Czterech z jedenastu zawodników, którzy ograli wybrańców Popovicha, wiążą kontrakty z ekipami z G-League, czyli zaplecza NBA oraz z klubami zagranicznymi. Wśród zwycięzców był zaledwie jeden koszykarz wybrany w przeszłości w pierwszej rundzie draftu - Justin Anderson. W poprzednich rozgrywkach wystąpił w 48 meczach w barwach Atlanta Hawks i zdobywał średnio 3,7 pkt.

W Select Team znaleźli się głównie zawodnicy, którzy pod wodzą trenera Jeffa Van Gundy'ego wywalczyli awans na mistrzostwa świata. Kwalifikacje odbywały się bowiem w czasie przygotowań do sezonu ligowego i po rozpoczęciu rozgrywek NBA, więc podstawowi gracze swoich klubów nie brali w nich udziału.



This team just defeated the USA Basketball squad headed to China 36-17 in a scrimmage. Are we sure we're sending the right team? https://t.co/PhB2KakEpb — Jonathan Givony (@DraftExpress) August 14, 2019

Bazując na sparingach, wyjściowa piątka zespołu Stanów Zjednoczonych na nadchodzącym mundialu może wyglądać następująco: Kemba Walker, Donovan Mitchell, Harrison Barnes, PJ Tucker, Brook Lopez. W opinii bukmacherów Amerykanie nadal uznawani są za zdecydowanych faworytów mistrzostw, nawet pomimo braku gwiazd w składzie. Wśród ich najgroźniejszych rywali wymienia się Serbię, Hiszpanię oraz Grecję. W fazie grupowej ich przeciwnikami będą Czechy, Turcja i Japonia. P

Reprezentacja Polski zmierzy się z Wenezuelą, Chinami oraz Wybrzeżem Kości Słoniowej.