Obrażany koszykarz NBA nie wytrzymał. Kibic poczuł jego gniew

LeBron James wyprzedził legendarnego Karla Malone'a W sobotę LeBron... czytaj dalej » W meczu sezonu regularnego NBA Indiana Pacers ograła u siebie Portland Trail Blazers 129:98. Nurkić jest obecnie kontuzjowany i nawet w tym spotkaniu nie zagrał. Był jednak z kolegami na ławce rezerwowych. To, co usłyszał ze strony miejscowych kibiców, wyraźnie mu się nie spodobało.

Wściekły Nurkić

Po meczu wściekły Nurkić ruszył w stronę fana Pacers, siedzącego przy linii bocznej boiska. Miał bardzo groźną minę, powiedział coś do młodzieńca w żółtej koszulce, po czym zabrał mu telefon i ze złością rzucił w trybuny.

Za to zachowanie liga NBA nałożyła na koszykarza grzywnę w wysokości 40 tysięcy dolarów. Dla Nurkicia to drobne, w obecnym sezonie zarobi w klubie 12 milionów dolarów.



Nurkic had enough



(via sheebswrld/IG) pic.twitter.com/uplYviER8P — Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) March 21, 2022





Okazuje się, że bośniacki olbrzym miał prawo się zdenerwować. Co więcej, wykazał się wręcz stoickim spokojem. Według Chrisa Haynesa z "Yahoo”, kibice w Indianie nie tylko szydzili z Nurkicia, ale przede wszystkim bardzo obrazili jego mamę i babcię, która zmarła na COVID-19 w 2020 roku. Epitety, jakie miał usłyszeć zawodnik, były skandaliczne.

Koszykarze często są narażeni na niewybredne ataki słowne ze strony fanów. Zazwyczaj zgłaszają to sędziom, agresywny fan jest wyprowadzany z hali i nie ma już do niej wstępu. Szkoda, że Nurkić nie zareagował podobnie.