Dobrze zarabia w NBA. Rachunkiem postanowił obciążyć trenera

Marcin Gortat zdobył osiem punktów, miał 10 zbiórek i sześć asyst, a jego Los Angeles Clippers pokonali u siebie Orlando Magic 106:96. Przy okazji tego spotkania odbyła się "Polska Noc" w NBA. Z trybun obejrzało je wielu gości, zaproszonych przez koszykarza z Łodzi. Już po raz ósmy, a po raz pierwszy w Los Angeles, dzięki inicjatywie Gortata przybliżono Amerykanom polską kulturę. Niestety, nie wiadomo, ile jeszcze takich imprez przed nim, bo coraz częściej Marcin Gortat daje do zrozumienia, że koniec kariery już jest na horyzoncie. W Los Angeles rozmawiał z nim Marcin Wrona. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

21.11 | Jedyny Polak w NBA Marcin Gortat, który od tego sezonu występuje w zespole Los Angeles Clippers, minionej nocy pierwszy raz zmierzył się ze swoją byłą drużyną Washington Wizards. Przy tej okazji łodzianin udzielił wywiadu korespondentowi TVN24 Marcinowi Wronie. - Moje minuty na parkiecie są skracane, bo jestem już starym zawodnikiem. W tym sezonie to może być moja ostatnia "Polska noc" w NBA - przyznał szczerze Gortat.

Gortat nie wie, co będzie robił po zakończeniu kariery

Kluby NBA opłacają swoim zawodnikom pokoje w hotelach. Zamówienia są już jednak prywatną sprawą koszykarzy, którzy przy wyjeździe muszą uregulować należności.

"Zachowanie szkodliwe dla drużyny"

Koszykarz NBA po operacji koszmarnej kontuzji nogi. "Pomodlę się za niego" Jusuf Nurkić,... czytaj dalej » Według dziennikarzy The Athletic, Bell postanowił sprytnie pozbyć się takiego rachunku i obciążył nim drugiego trenera Mike’a Browna. Cała sprawa wydała się, kiedy doświadczony szkoleniowiec został poinformowany przez obsługę hotelową o dodatkowych opłatach. Wewnętrzne dochodzenie w drużynie wskazało winowajcę. Bell za karę nie zagrał w ostatnim meczu z Memphis Grizzlies.



- Został zawieszony za zachowanie szkodliwe dla drużyny. To nasza wewnętrzna sprawa - powiedział po spotkaniu trener Warriors Steve Kerr.

Biedny nie jest

Karna absencja w jednym spotkaniu kosztowała Bella 9 505 dolarów, czyli zapewne więcej, niż nieszczęsny rachunek hotelowy. Zresztą "oszczędny" zawodnik tylko w tym sezonie zarobi w klubie blisko milion czterysta tysięcy dolarów, więc biedny nie jest.



24-letni środkowy w ubiegłych rozgrywkach wywalczył z Wojownikami mistrzostwo NBA. W swojej drużynie nie jest podstawowym zawodnikiem. Średnio gra po 11,4 minuty, a w tym czasie zdobywa trzy punkty oraz 2,7 zbiórki. Po tym sezonie kończy mu się kontrakt z Warriors.