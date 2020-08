Koszykarz NBA nie ukląkł do hymnu. "Nikt nie ma z tym problemu"

Kosmiczne rzucanie w Orlando. Efektowny powrót Rakiet Brak kibiców w... czytaj dalej » W czwartek rozgrywki po przerwie związanej z pandemią COVID-19 wznowiła liga NBA. Drużyny skoszarowane są w Disneylandzie na Florydzie, gdzie w zamkniętym ośrodku trenują i rozgrywają mecze.

Większość zawodników i trenerów podczas odtwarzanego przed spotkaniami hymnu narodowego klęczy. Jonathan Isaac został pierwszym graczem, który tego nie uczynił. Stało się to w nocy piątku na sobotę przed rywalizacją jego Orlando Magic z Brooklyn Nets.

Ważne czyny, a nie gesty

22-letni skrzydłowy nie założył też koszulki z napisem "Black Lives Matter".

- Oczywiście jestem zdania, że życie czarnych na znaczenie, ale nie miałem t-shirta z hasłem. Wiele czynników wpłynęło na moją decyzję. Klęczenie czy noszenie koszulki z napisem moim zdaniem nie idzie w parze ze wspieraniem życia czarnoskórych - wyjaśnił Isaac.

Drużyna z Orlando wygrała z Nets 128:118.

Po spotkaniu głos w sprawie postępowania podopiecznego zabrał trener Magic Steve Clifford.

- To była jego decyzja. Wszyscy się wspieramy w tym czasie, ale jeżeli ktoś nie czuje się komfortowo z klękaniem, to nikt nie ma z tym problemu. W naszym kraju mamy wolność - ocenił szkoleniowiec.

W sobotę nad ranem polskiego czasu przed meczem San Antonio Spurs z Sacramento Kings szkoleniowiec tego pierwszego zespołu Greg Popovich oraz jego asystentka Becky Hammon również nie uklękli, ale założyli koszulki.

- Wolę to zachować dla siebie. Każdy musi podjąć decyzję. Szanuję działania włodarzy ligi. Każdy może zareagować w dowolny sposób, ja z jakichś powodów zrobiłem, jak chciałem - stwierdził doświadczony trener Spurs.

Do zachowania swojego trenera odniósł się DeMar DeRozan. - Ich decyzja o staniu wypłynęła prosto z serca, podobnie jak nasza o klęczeniu. Każdy może robić to, co chce - powiedział rzucający obrońca.