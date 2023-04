"Jestem Jeremy Sochan. Chcę opowiadać moją historię"

Zobacz, co powiedział Jeremy Sochan o porównaniach do innych graczy.

Zobacz, co powiedział Jeremy Sochan o celach na swój drugi sezon w NBA.

NBA wkracza w decydującą fazę. Pary turnieju play-in i drabinka play-off Sezon zasadniczy... czytaj dalej » - To był bardzo dobry sezon. Na pewno był progres, było dużo pozytywnych rzeczy - stwierdził koszykarz, którego debiut został doceniony zaproszeniem do udziału w Meczu Wschodzących Gwiazd NBA. - Chociaż były też upadki - zastrzegł.

- Gdy zaczynałem sezon, chyba niewielu ludzi sądziło, że będę tak dużo grał w ataku - przyznał rozgrywający San Antonio Spurs. - Myślę, że pokazałem, że również mogę rzucać, podawać, grać "na koźle". Na pewno kilka rzeczy muszę poprawić, chociażby rzut. Ale też muszę popracować nad spójnością i konsekwencją, robieniem pewnych rzeczy codziennie tak samo.

- Chcę iść do góry - zapewnił 19-latek. - Grałem tylko 55 meczów, a chciałbym grać więcej niż 82 mecze. Cały zespół chce wygrywać i muszę być dobry, żeby to zrobić - stwierdził.

- Myślę, że mogę być jednym z trzech najlepszych graczy w zespole - powiedział Sochan. - Będę miał teraz długie wakacje, podczas których chcę mocno trenować, pracować z trenerami. Czy to będzie w Polsce, tutaj, w San Antonio czy gdzieś indziej, jeśli będę szukał rzeczy do poprawy i mocno pracował nad ciałem, snem i jedzeniem, to wszystko pomoże mi w kolejnym sezonie.

"Zawsze będę dziki"

W pewnym momencie Sochan musiał się zmierzyć z pytaniem o porównanie do Manu Ginobiliego i Denisa Rodmana, o które swego czasu pokusił się trener Polaka Gregg Popovich.

- Myślę, że jestem trochę ich miksem - wybrnął reprezentant Polski. - Mam coś z Ginobiliego, mam też coś z Rodmana, ale jestem Jeremy Sochan. Chcę być Jeremy Sochan, chcę pokazać moją historię, moją energię - zapewnił koszykarz.

- Czy to będzie w NBA, czy w kadrze, czy na podwórku, to zawsze będę miał tę energię, zawsze będę grał. Będę taki dziki - dodał.

San Antonio Spurs zakończyło sezon zasadniczy na 15. miejscu w tabeli Konferencji Zachodniej ligi NBA. Drużyna Sochana z 82 rozegranych meczów tylko 22 zakończyła zwycięstwami, aż 60 przegrała. Gorszy bilans w sezonie miało tylko Detroit Pistons na Wschodzie (17 wygranych, 65 porażek).