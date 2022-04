Polak blisko NBA, eksperci wróżą mu sukces

Jeremy Sochan chce grać w NBA. Zgłosił się do draftu

Zobacz, co powiedział legendarny zawodnik Warriors Klay Thompson po powrotcie do gry po 941 dniach.

Klay Thompson po powrocie do gry w NBA

Klay Thompson po powrocie do gry w NBA

18-letni reprezentant Polski Jeremy Sochan przystępuje do draftu NBA.

Atak w metrze mocno ich dotknął. Pozbierali się i awansowali Wtorkowa... czytaj dalej » - Mam to szczęście, że mogę zgłosić się do draftu NBA w 2022 roku – zakomunikował Sochan w rozmowie ze stacją ESPN, która w tym momencie widzi go na 14. miejscu wśród najbardziej obiecujących młodych zawodników godnych gry w najlepszej lidze koszykarskiej na świecie.

18-latek podchodzi do sprawy poważnie. Podpisał umowę z agentami Jimem Tannerem i Deirunasem Visockasem, którzy reprezentują agencję Tandem Sports. Jej klientami byli w przeszłości m.in. znakomici koszykarze Ray Allen i Tim Duncan, a obecnie firma reprezentuje gwiazdy ligi w osobach Ja Moranta (Memphis Grizzlies) czy Jarreta Allena (Cleveland Cavaliers).

Świetny debiut w reprezentacji Polski

Sochan urodził się w Stanach Zjednoczonych, w Guymon, Oklahomie. Jego ojciec jest Amerykaninem, a matka Aneta Sochan Polką, byłą koszykarką Polonii Warszawa.

Większość dzieciństwa Sochan spędził w Anglii, a następnie udał się do szkoły średniej La Lumier w Indianie. Z powodu pandemii opuścił USA i dołączył do niemieckiego drugoligowego klubu OrangeAcademy. Tam szlifował swoje umiejętności, by w końcu ogłosić, że będzie występował w barwach Uniwersytetu Baylor, naszpikowanego gwiazdami zespołu, który w 2021 roku sięgnął po mistrzostwo uniwersyteckiej ligi NCAA (Narodowe Stowarzyszenie Sportów Akademickich).

W międzyczasie, występując już w reprezentacji Polski, zachwycał w mistrzostwach Europy U-16 Dywizji B, a w lutym 2021 został najmłodszym debiutantem w historii pierwszej reprezentacji. W spotkaniu eliminacyjnym do Eurobasketu 2022 zagrał w pierwszym składzie Biało-Czerwonych przeciwko Rumunii i zdobył 18 punktów. Później selekcjonerzy stawiali na jego rozwój w Baylor, dlatego nie powoływano go do kadry.

- Być może jestem jednym zawodnikiem w drafcie, który grał w amerykańskiej szkole średniej, później rywalizował z dorosłymi w Europie, a następnie w college'u na poziomie NCAA (liga uniwersytecka) – powiedział.

Źródło: Newspix Sochan to najmłodszy debiutant w historii reprezentacji Polski

Okazja, by się pokazać

W swoim pierwszym – i jak wszystko wskazuje jedynym - sezonie w barwach Baylor zaczynał jako rezerwowy, ale kontuzje trapiące poszczególnych graczy sprawiły, że coraz częściej występował w pierwszej piątce. Choć mierzy 206 cm wzrostu i waży około 104 kg, to grał niemal na wszystkich pozycjach. Ceniony był przede wszystkim za swoją grę w obronie. Ze względu na sposób poruszania się i zaangażowanie porównywano go do legendarnego obrońcy Dennisa Rodmana, wielokrotnego mistrza NBA m.in. w barwach Chicago Bulls.

Im dalej, tym bardziej zwracano uwagę także na jego skuteczność w ataku. W 30 meczach Sochan notował średnio 9,2 pkt, 6,4 zbiórki oraz prawie 2 asysty i blok. Został wybrany do dwunastki najlepszych pierwszoroczniaków i uznany najlepszym obrońcą stanu Teksas.

- Ten sezon miał wiele wzlotów i upadków. Nie mieliśmy szczęścia z powodu kontuzji, ale była to dla mnie wielka okazja, by zaprezentować moje umiejętności, siłę, twardość i wszechstronność wysłannikom NBA – przyznał.

Będzie czwarty Polak w NBA?

W lidze NBA występowali Polacy: Cezary Trybański, Maciej Lampe i Marcin Gortat. Największy sukces odniósł ostatni z wymienionych, który spędził w niej trzynaście sezonów, był cenionym środkowym, a w barwach Orlando Magic zagrał w wielkim finale, w którym lepsi okazali się jednak Los Angeles Lakers.

Tegoroczny draft do NBA odbędzie się 23 czerwca w Nowym Jorku. Wybranych zostanie 58 zawodników, z czego 30 w pierwszej rundzie.