Efektowny wsad Sochana. Porażka Spurs w ostatnim sprawdzianie

Dla polskich kibiców koszykówki to powód do radości, że do najlepszej ligi świata wraca reprezentant Polski. W nocy, do którejś z drużyn NBA, trafi Jeremy Sochan. Choć ma ledwie 19 lat, to zna swoją wartość i nie może doczekać się rywalizacji na najwyższym poziomie. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

- San Antonio Spurs to organizacja, która ma ogromną historię, jednego z najlepszych trenerów w dziejach NBA i bardzo dobrą kulturę budowania młodych zawodników w zespole oraz prowadzenia graczy z Europy. Do tego fantastyczne miasto i na sam koniec idealny stan, w którym nie płaci się wysokich podatków. Dlatego szczerze mówiąc, trafił "szóstkę" w totka – ocenił dla TVN24 BiS Marcin Gortat po wyborze Jeremy’ego Sochana w drafcie NBA.

19-letni Sochan, wybrany w tegorocznym drafcie z numerem dziewiątym, jest czwartym Polakiem, który trafił do najlepszej koszykarskiej ligi świata. Przed nim w NBA grali Cezary Trybański, Maciej Lampe i Marcin Gortat.

Sochan, występujący na pozycji skrzydłowego, w meczu przeciwko Oklahoma City Thunder po raz trzeci z rzędu wyszedł w pierwszym składzie Spurs. Spędził na parkiecie 22 minuty, w trakcie których zdobył sześć punktów i zanotował siedem zbiórek. Pod koniec drugiej kwarty reprezentant Polski popisał się efektownym wsadem.



Jeremy Sochan hammer!#NBAPreseason is live on NBA League Pass & the NBA App.



Start your 7-day Free Trial:

https://t.co/rtPKXguWaFpic.twitter.com/uvjsjUZBgi — NBA (@NBA) October 14, 2022

Sochan zagrał we wszystkich przedsezonowych meczach

"Słuchać, pracować, aż będzie czuł ból". Z wizytą u trenera Gortata Marcin Gortat... czytaj dalej » Ekipa Spurs, prowadzona przez utytułowanego trenera Gregga Popovicha, przegrała na własnym parkiecie 112:118. Najwięcej punktów dla San Antonio zdobyli Joshua Primo - 22 oraz Keldon Johnson - 19.

W zespole zwycięzców najskuteczniejsi byli Jalen Williams (21 pkt) i Josh Giddey (18 pkt).

Był to ostatni, piąty przedsezonowy mecz zespołu Spurs, który wygrał tylko raz - na wyjeździe z Utah Jazz (111:104). Wcześniej drużyna Sochana uległa New Orleans Pelicans (97:111), Orlando Magic (99:102) i Houston Rockets (96:134). We wszystkich spotkaniach przed startem NBA zagrał polski skrzydłowy.

Sezon zasadniczy Spurs rozpoczną w czwartek 20 października u siebie - meczem z Charlotte Hornets. W trakcie rozgrywek regularnych jedno ze spotkań Ostrogi rozegrają w Mexico City, gdzie 17 grudnia zmierzą się z Miami Heat.