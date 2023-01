Jeremy Sochan wyróżniony. Zagra w meczu wschodzących gwiazd NBA

Dla polskich kibiców koszykówki to powód do radości, że do najlepszej ligi świata wraca reprezentant Polski. W nocy, do którejś z drużyn NBA, trafi Jeremy Sochan. Choć ma ledwie 19 lat, to zna swoją wartość i nie może doczekać się rywalizacji na najwyższym poziomie. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Pierwszy raz w historii polski koszykarz weźmie udział w Weekendzie Gwiazd NBA (All-Star Weekend). Dotąd najbliżej tego zaszczytu był Marcin Gortat, któremu w 2015 roku zabrakło 80 tysięcy głosów, by zagrać w Meczu Gwiazd.

Wybór Sochana do składu NBA Rising Stars (Wschodzących Gwiazd) ogłoszono we wtorek. Gracz San Antonio Spurs znalazł się w gronie 28 zawodników. Wśród nich jest 11 debiutantów, 10 drugoroczniaków i siedmiu koszykarzy z G League, będącej zapleczem NBA.

Turniej NBA Rising Stars (dwa półfinały - gra do 40 punktów i finał - do 25 pkt) odbędzie się 17 lutego, pierwszego dnia All-Star Weekend. Wezmą w nim udział cztery drużyny: trzy złożone z graczy NBA (wyboru dokonają legendy ligi Pau Gasol, Joakim Noah oraz Deron Williams) i czwarty oparty tylko na zawodnikach G League (zespół poprowadzi Jason Terry).

Tegoroczny Weekend Gwiazd NBA w Salt Lake City potrwa do 19 lutego.

Jeremy Sochan porównany do legendy Spurs

Trener porównał Sochana do legendy NBA Jeremy Sochan... czytaj dalej » Sochan, który rozgrywa debiutancki sezon na parkietach NBA, ostatnio błyszczy. Wyrósł na jednego z najskuteczniejszych graczy San Antonio Spurs, zespołu, który w czerwcowym drafcie wybrał go z numerem dziewiątym.

Punktowy dorobek 19-latka z ostatnich pięciu meczów - 16, 18, 14, 30, 17 (średnio 19 punktów) - musi robić wrażenie.

Dla większości debiutantów przeskok z ligi uniwersyteckiej do NBA staje się szczególnie odczuwalny w zaawansowanych fazach sezonu. Tymczasem polski skrzydłowy z każdym tygodniem spisuje się lepiej, czyniąc wyraźne postępy we wszystkich koszykarskich elementach. Jego postępów i dokonań nie mógł nie zauważyć trener Spurs Gregg Popovich.

Na jednej z konferencji prasowych porównał Sochana do legendy Ostróg, Argentyńczyka Manu Ginobiliego. - On jest szalony. Robi, co tylko chce. Uwielbiam na niego patrzeć - przyznał szkoleniowiec, komplementując postępy Polaka w grze ofensywnej. - Przypomina to trochę obserwowanie gry Manu, gdy tylko do nas dołączył. Nie mam pojęcia, na co jeszcze go stać - podkreślił Popovich.

- Staje na wysokości zadania i punktuje, gdy nie możemy korzystać z Tre Jonesa. Dokłada swoją cegiełkę do wszystkiego. Jest znakomitym młodym człowiekiem z wieloma umiejętnościami, które nie są jeszcze doszlifowane. Ale jest głodny, naprawdę chce być dobry - dodał 74-latek.

Źródło: Getty Images Jeremy Sochan w akcji

Seria porażek San Antonio Spurs

W trwającym sezonie mierzący 203 cm Polak może pochwalić się średnią 10,1 pkt na mecz. Notuje też średnio 4,9 zbiórki i 2,5 asysty. Znakomite występy Sochana nie przekładają się jednak w ostatnim czasie na zwycięstwa Spurs.

W poniedziałek jego 17 punktów nie wystarczyło do zwycięstwa w spotkaniu z Washington Wizards. Ekipa z Teksasu przegrała 106:127, ponosząc szóstą porażkę z rzędu. W tabeli Konferencji Zachodniej, z bilansem 14-37, niezmiennie jest przedostatnia.