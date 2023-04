Sochan z czwartym najlepszym wsadem sezonu w NBA

Zobacz, co powiedział Jeremy Sochan o porównaniach do innych graczy.

14.02 Jeremy Sochan to polski jedynak w NBA, który z każdym kolejnym tygodniem czyni postępy i wystąpi w meczu Wschodzących Gwiazd. Co zaskoczyło go najbardziej po przejściu na zawodową grę w koszykówkę? Zawodnik San Antonio Spurs opowiedział o tym Michałowi Sznajderowi z TVN 24.

Jeremy Sochan o tym, co najbardziej zaskoczyło go w NBA

Sochan rozegrał w swoim pierwszym sezonie 56 spotkań na parkietach najlepszej koszykarskiej ligi świata. Średnio zaliczał 26 minut na mecz, zdobywając 11 punktów, 5,3 zbiórki i 2,5 asysty. Spurs zakończyli rozgrywki zasadnicze na końcu stawki w Konferencji Zachodniej, ale to zrozumiałe przy gruntownym odmładzaniu składu drużyny z Teksasu.

Na tym etapie przebudowy najważniejszy jest rozwój młodych talentów, a 19-letniego Polaka zdecydowanie było za co chwalić.

"Sochan niszczyciel"

Podczas ubiegłorocznego naboru do NBA Sochan był postrzegany przede wszystkim jako zawodnik z ogromnym potencjałem do gry w obronie. Oprócz tego elementu pokazał jednak sporą wszechstronność również po drugiej stronie parkietu, uczestnicząc aktywnie w budowaniu ataków czy efektownie je wykańczając.

Jedną z najbardziej imponujących akcji popisał się jeszcze w listopadzie, mając w dorobku zaledwie kilkanaście występów w NBA. W spotkaniu z rewelacją sezonu Sacramento Kings polski skrzydłowy z zaskakującą swobodą uwolnił się od obrońcy i energicznie wpakował piłkę do kosza nad rozpaczliwie interweniującym Domantasem Sabonisem.

- Sochan niszczyciel - krzyczeli z zachwytem komentatorzy po tej sytuacji, a przydomek ten na stałe przylgnął do utalentowanego nastolatka.



The TOP 10 DUNKS of the 2022-23 regular season! #ATTSlamDunkpic.twitter.com/j1Eqy0hxCM — NBA (@NBA) April 13, 2023

Po zakończeniu sezonu regularnego NBA wybrała dziesięć najefektowniejszych wsadów rozgrywek i akcja Polaka została sklasyfikowana tuż za podium, na czwartym miejscu.

Wyżej oceniono tylko Donovana Mitchella z Cleveland Cavaliers, Aarona Gordona z Denver Nuggets oraz Ja Moranta z Memphis Grizzlies, czyli jednych z najlepszych specjalistów od wsadów w całej lidze.