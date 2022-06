Sochan wybrał numer. Od porównań do byłej gwiazdy NBA już nie ucieknie

- San Antonio Spurs to organizacja, która ma ogromną historię, jednego z najlepszych trenerów w dziejach NBA i bardzo dobrą kulturę budowania młodych zawodników w zespole oraz prowadzenia graczy z Europy. Do tego fantastyczne miasto i na sam koniec idealny stan, w którym nie płaci się wysokich podatków. Dlatego szczerze mówiąc, trafił "szóstkę" w totka – ocenił dla TVN24 BiS Marcin Gortat po wyborze Jeremy’ego Sochana w drafcie NBA.

Najmocniejszą stroną Sochana jest obrona i to właśnie ten element okazał się jego największym atutem w drafcie do NBA. Syn Polki i Amerykanina trafił do San Antonio Spurs wybrany z 9. numerem, co również pokazuje, że klub ma wobec niego duże oczekiwania.

Ze świetnej obrony słynął również mogący występować na trzech pozycjach Dennis Rodman, do którego Sochan jest często porównywany. Nie tylko defensywa i wszechstronność, ale również zamiłowanie do farbowania włosów przyczyniło się do takiej opinii. Dość powiedzieć, że w noc draftu młody zawodnik był blondynem.

Od tej pory będzie go łączyła z Rodmanem jeszcze jedna rzecz: numer na koszulce.

Sochan wybrał numer 10

Sochan chce grać w kadrze. Ale nie wszystko zależy od niego Jeremy Sochan... czytaj dalej » 19-latek dokonał wyboru i będzie grał z numerem 10. Tym samym, z którym w latach 1993-1995 w barwach Spurs występował właśnie jeden z najbardziej kontrowersyjnych koszykarzy w historii ligi, a zarazem pięciokrotny mistrz NBA i jeden z najpopularniejszych sportowców lat 90.

Ostatnim zawodnikiem Spurs, który występował z tym numerem, był z kolei DeMar DeRozan, pięciokrotny uczestnik Meczu Gwiazd oraz jeden z najlepszych koszykarzy sezonu 2021/2022. Przed jego rozpoczęciem trafił do Chicago Bulls i numer był wolny.

Do tej pory Sochan grał głównie z jedynką. Z tym numerem występował na uniwersytecie Baylor oraz w reprezentacji Polski.

Sochan zaprezentował swój wybór na środku parkietu hali AT&T Center, gdzie swoje mecze rozgrywają Spurs. Towarzyszył mu generalny menedżer klubu Brian Wright.