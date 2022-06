Uczył największe gwiazdy NBA. Teraz pomoże Sochanowi

- San Antonio Spurs to organizacja, która ma ogromną historię, jednego z najlepszych trenerów w dziejach NBA i bardzo dobrą kulturę budowania młodych zawodników w zespole oraz prowadzenia graczy z Europy. Do tego fantastyczne miasto i na sam koniec idealny stan, w którym nie płaci się wysokich podatków. Dlatego szczerze mówiąc, trafił "szóstkę" w totka – ocenił dla TVN24 BiS Marcin Gortat po wyborze Jeremy’ego Sochana w drafcie NBA.

Jeszcze przed draftem wielu analityków koszykarskich zwracało uwagę na świetne umiejętności gry w obronie Polaka, dobrą kontrolę piłki i penetrację podkoszową, ale także na jego nienajlepszy rzut z dystansu. To jest teraz z pewnością element, nad którym będzie mocno pracował 19-latek z uczelni Baylor.

Engelland pomoże Sochanowi

"Sochan w zeszłym sezonie nie rzucał zbyt dobrze, trafiając tylko 29,6 procent trójek i zaledwie 58,9 procent z linii. Jeśli jednak szukasz obrońcy na wysokim poziomie, z umiejętnościami prowadzenia piłki, Sochan jest świetną opcją" - tak grę polskiego zawodnika analizowali dziennikarze w "The Athletic".

Reprezentant Polski już od dłuższego czasu z uwagą pracuje nad rzutem. Jak sam przyznaje, dla niego to nie jest problem, tylko element do poprawienia. Teraz w San Antonio Spurs trafi na człowieka, który na pewno wie, jak mu pomóc. To 61-letni Chip Engelland, zwany także "lekarzem od rzutu".

Źródło: Getty Images Chip Engelland pomagał w dopracowaniu rzutu m.in. Tony'emu Parkerowi

Sochan nie mógł trafić lepiej. Wielkie tradycje, mała konkurencja Nowym domem... czytaj dalej » Doświadczony asystent Gregga Popovicha od lat 90. pracuje z koszykarzami nad poprawą ich techniki rzutu. W ekipie Ostróg jest od 2005 roku. W znaczny sposób poprawił tam rzut kilku doskonałym koszykarzom, m.in. Tony'emu Parkerowi, Patty'emu Millsowi czy Kawhiemu Leonardowi. Żaden z wymienionych nie był wybornym strzelcem z dystansu zanim nie trafił do Spurs. Pod okiem Engellanda to się jednak zmieniło.

Wielkie postępy

Postępy zawsze było widać jak na dłoni. Dla przykładu Leonard w ostatnim roku na uczelni San Diego State miał 43,5 procentową skuteczność w rzutach z gry, z czego zaledwie 27,5 procent za trzy punkty.

Engelland poprosił zawodnika o pozwolenie na zmianę techniki rzutu z wyskoku. Jak się wyraził, chciał dokonać jego "podrasowania". Pomógł bardzo szybko. W pierwszym sezonie w NBA w barwach Spurs Leonard trafiał już 52,2 procent z gry oraz 37,5 procent zza łuku. Z czasem jeszcze te statystyki poprawił.

- Z Kawhim to nawet nie była przeróbka, to raczej podrasowanie i zmiana punktu, w którym wypuszczał piłkę. Miał dobry chwyt, rzucał wysoko i chciał się uczyć - wyjaśniał tajemnice sukcesu Engelland, który w sztabie Popovicha pracował także w reprezentacji Stanów Zjednoczonych.

- On ma świetne wyczucie i rozumie, jak sobie radzić z koszykarzami. To u niego wrodzona cecha, by łączyć w całość umiejętności danego zawodnika i wyciągać wszystko, co najlepsze - podsumował pracę Engellanda agent koszykarski Brian Elfus.