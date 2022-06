Sochan nie mógł trafić lepiej. Wielkie tradycje, mała konkurencja

Jeremy Sochan kolejnym Polakiem w NBA. Ekscytująca noc draftu Jeremy Sochan... czytaj dalej » Sochan trafił do NBA po zaledwie roku występów na uniwersytecie Baylor. Młody koszykarz uznał, że jest gotowy rywalizować z najlepszymi. Choć fachowcy przewidywali, że trafi do ligi z miejsc 12-15, to został wybrany już w pierwszej dziesiątce.

Postawili na niego Spurs, pięciokrotni mistrzowie NBA (1999, 2003, 2005, 2007, 2014), którzy aktualnie próbują przebudować zespół i wrócić do elity.

Przede wszystkim obrona

Drużyna, którą od 1996 roku prowadzi nieprzerwanie Gregg Popovich, często zatrudniała koszykarzy spoza Stanów Zjednoczonych. W przeszłości stawiała m.in. na Francuzów Tony'ego Parkera i Borisa Diawa czy Argentyńczyka Manu Ginobilego. Obecnie w kadrze znajduje się austriacki środkowy Jakob Poeltl.

Sochan, który w lidze akademickiej najczęściej występował jako niski lub silny skrzydłowy, ma wszelkie dane ku temu, by dość szybko odnaleźć się w systemie Popovicha. To trener przede wszystkim preferujący defensywę, a właśnie bardzo dobra gra w obronie jest największym atutem reprezentanta Polski. Co więcej, na swoich pozycjach nie ma on pod tym względem wielkich konkurentów.

Z kim przyjdzie rywalizować Polakowi o miejsce w składzie?

Jeden pewniak

Spurs na pewno dokonają roszad, ale na ten moment niepodważalną pozycję ma tylko 22-letni Keldon Johnson, który jednak może występować również na pozycji obrońcy. Najlepiej czuje się, rzucając do kosza, ale potrafi także nieźle zbierać.

Źródło: Getty Images Keldon Johnson w akcji

30-letni Doug McDermott jest dość ospały w obronie, nie notuje wielu zbiórek i przede wszystkim rzuca za trzy, co z kolei jest jednym ze słabszych elementów w arsenale Sochana, który występując w Baylor miał skuteczność na poziomie 29 procent. Niewykluczone, że to jemu Sochan ukradnie najwięcej minut, albowiem McDermott lepiej spisuje się w charakterze zadaniowca, gdy trzeba zniwelować przewagę rywali celną trójką. W poprzednim sezonie to on wychodził najczęściej w pierwszej piątce obok Johnsona.

Źródło: Getty Images McDermott najchętniej rzuca za trzy

Jest jeszcze utalentowany Devin Vassell, lepiej rzucający od Sochana, ale rzadko atakujący kosz. Podobnie jak Johnson może występować na pozycji rzucającego obrońcy. Obaj nie należą jednak do najsilniejszych graczy.

Oni nie powinni zagrozić Sochanowi

Inni? "Wiecznie kontuzjowany" Zach Collins to niespełniony talent, który raczej będzie występował na pozycji środkowego, jako zmiennik wspomnianego wcześniej Poetla.

Energiczny, ale nieposiadający żadnych większych atutów Keita Bates-Diop, pomimo rozegranych 163 spotkań w NBA, jest od lat rezerwowym i jego rola w zespole nie powinna się zmienić. On również może paść ofiarą przyjścia Sochana.

Jeszcze niżej stoją akcje Roberta Woodwarda II, który w poprzednim sezonie grał ogony i prawdopodobnie nie zagrzeje na dłużej miejsca w drużynie. Podobny los może spotkać Devontae Cacoka, który jest typowym zawodnikiem zapisującym się w protokole meczowym co najwyżej kilkoma minutami, gdy wynik spotkania jest już rozstrzygnięty.

Murray liderem

Największą gwiazdą zespołu jest rozgrywający Dejounte Murray, który pod okiem Popovicha poczynił w ostatnim sezonie ogromny postęp i wystąpił w Meczu Gwiazd. Pytanie, czy zostanie w drużynie na kolejny sezon? Według The Athletic Spurs są skłonni wysłuchać ofert innych klubów, podobno zainteresowana pozyskaniem koszykarza jest Atlanta Hawks. Transakcja wydaje się jednak mało prawdopodobna, bo klubowi z San Antonio trudno będzie znaleźć równie wszechstronnego zawodnika, który na dodatek potrafi dowodzić zespołem. Od Hawks takiego nie otrzymają.

Źródło: Getty Images Dejounte Murray i trener Gregg Popovich

Od 1998 roku drużyna prowadzona przez Popovicha kwalifikowała się do play off rekordowe 22 razy, mając w składzie takie legendy jak Tim Duncan, David Robinson, Parker czy Manu Ginobili.

W minionym sezonie Spurs zajęli 10. miejsce w Konferencji Zachodniej z bilansem 34-48. W fazie play in przegrali z New Orleans Pelicans (9. lokata) 103:113 i nie zakwalifikowali się do play off, podobnie jak rok wcześniej.