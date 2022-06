"Wymawiamy So-Han". Amerykańskie media o wyborze Polaka do NBA

Sochan został wybrany przez San Antonio Spurs z dziewiątym numerem w drafcie do ligi NBA. 19-letni skrzydłowy z uniwersytetu Baylor będzie czwartym koszykarzem reprezentującym Polskę, który wystąpi w amerykańsko-kanadyjskich rozgrywkach.

San Antonio czekało ćwierć wieku

Sochan nie mógł trafić lepiej. Wielkie tradycje, mała konkurencja Nowym domem... czytaj dalej » Dziennikarze w San Antonio przypominają, że klub z ich miasta tylko cztery razy w historii mógł wybierać z wyższym numerem draftu niż w tym roku. Za każdym razem byli to zawodnicy legendarni dla Ostróg, a ich numery na koszulkach są zastrzeżone. To David Robinson (nr 1 w 1987 roku), Sean Elliott (nr 3 w 1989 roku), a także Tim Duncan, którego San Antonio wybierało z "jedynką" w 1997 roku.

Przez ćwierć wieku Spurs nie mieli wysokich wyborów w drafcie, bo po prostu za dobrze grali i im się nie należały. Pod tym względem presja na Sochana będzie nieco większa.

Dziennikarze w Teksasie przypominają dotychczasowe osiągnięcia Polaka. Zwracają też uwagę na jego koszykarskie walory, ale nie tylko… "Wymawiamy So-Han" - uczą kibiców, jak mają czytać nazwisko nowego gracza ich zespołu.

Sochan słynie z obrony

"Mierzący 206 cm zawodnik stał się kandydatem do pierwszej rundy draftu głównie dzięki swojej twardej grze w defensywie. Potrafi bronić wszystkich pięciu pozycji, a skauci zachwycali się jego energią, wytrzymałością i umiejętnością rywalizacji" - chwalą Sochana w najważniejszej lokalnej gazecie "San Antonio Express News".

"Sochan zapewni naszej niewysokiej drużynie odpowiedni wzrost i dobrą defensywę" - zwracają z kolei uwagę w obszernym artykule poświęconym Polakowi w mysanantonio.com. "Jego obrona jest prawdopodobnie jednym z głównych powodów, dla których został tutaj wybrany. Spurs mają za sobą historię bycia najlepszym zespołem defensywnym w NBA i nie wygląda na to, żeby to się zmieniło. Sochan mierzy 206 cm wzrostu, ale absolutnie może grać przeciwko większym rywalom. (…) Potrafi być nie tylko atletyczny, ale także bystry na boisku. Wszystko to bardzo dobrze pasuje do filozofii Spurs. W ataku gra najczęściej na skrzydłach i potrafi dostać się w pobliże kosza. Na pewno skorzysta na współpracy z Dejounte Murrayem" - analizują dziennikarze "MYSA".

Źródło: Getty Images Jeremy Sochan dobrze czuje się w USA

Tego szuka NBA

Sochan czwartym Polakiem w NBA. Czego dokonali jego poprzednicy Jeremy Sochan od... czytaj dalej » W artykule podkreśla się też pochodzenie Sochana, które także wpisuje się "model Spurs", czyli w sprowadzanie do San Antonio graczy z różnych części świata. W przeszłości gwiazdami byli tu m.in. pochodzący z Wysp Dziewiczych Duncan, Francuzi Tony Parker i Boris Diaw, Argentyńczycy Manu Ginobili i Fabricio Oberto czy Australijczyk Patty Mills.

O polskim skrzydłowym dobrze wypowiadają się także media krajowe w USA. Wszędzie panuje podobny ton wypowiedzi.

"Sochan jest prototypem tego, czego wiele drużyn NBA obecnie szuka, by grać w nowoczesnym stylu. Chodzi tu o jego umiejętności obrony na całym parkiecie, wyczucie gry i niesamowity poziom intensywności. Do tego dochodzi jego wytrzymałość i chęć rywalizacji. Aby Sochan osiągnął swój pełny potencjał, ważne będzie, by stał się lepszym strzelcem. Skończył jednak dopiero 19 lat i wszyscy bardzo chwalą jego pozaboiskowe podejście, a także to, jak szybko się rozwija – ocenił Jonathan Givony z ESPN.