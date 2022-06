Gortat nie ma wątpliwości. "Sochan trafił szóstkę w totka"

Jeremy Sochan po wyborze do NBA

Jeremy Sochan po wyborze do NBA

- Mama jest Polką, ojczym też jest Polakiem, a ja zawsze spędzałem w Polsce wakacje. Czy to święta, letnia przerwa czy obozy, zawsze byłem w Polsce i moje serce również. Jestem też w kadrze, gdzie uczę się języka i mam nadzieję, że będę w niej częściej - powiedział Jeremy Sochan przed draftem NBA.

18-letni reprezentant Polski Jeremy Sochan przystępuje do draftu NBA.

Co przed wyborem Jeremy'ego Sochana w drafta NBA powiedział Szymon Szewczyk?

Gortat w trakcie swojej długiej kariery w Stanach Zjednoczonych grał w Orlando Magic, Phoenix Suns, Washington Wizards i Los Angeles Clippers. Wielokrotnie mierzył się z San Antonio Spurs i doskonale zna jej renomę.

- Zostać wybranym z 9. numerem jest czymś niesamowitym - przyznał Gortat w rozmowie z TVN24 BiS. - San Antonio Spurs to organizacja, która ma ogromną historię, jednego z najlepszych trenerów w dziejach NBA i bardzo dobrą kulturę budowania młodych zawodników w zespole oraz prowadzenia graczy z Europy. Do tego fantastyczne miasto i na sam koniec idealny stan, w którym nie płaci się wysokich podatków. Dlatego szczerze mówiąc, Sochan trafił szóstkę w totka. Pozostaje tylko grać, być twardym, zdrowym i zdobywać każdy kolejny poziom - ocenił były center Biało-Czerwonych.

Sochan potrzebuje czasu

Gortat, podobnie jak wielu ekspertów, dostrzega u Sochana cechy bardzo pożądane w dzisiejszej lidze NBA. Przestrzegł jednak, by nie przesadzać z oczekiwaniami wobec nastolatka na początku jego przygody wśród profesjonalistów.

- Oczywiście marzymy o tym, żeby szalał na parkietach, ale trzeba pamiętać, że ten chłopak ma 19 lat. Przechodzi z koszykówki uczelnianej do profesjonalnej i przeskok ten jest naprawdę bardzo duży - podkreślił Gortat. - On ma potencjał, fantastyczne warunki fizyczne, umie się ruszać, ma dobre instynkty w obronie, jest inteligentny, pokorny - wymienił jego atuty.

Zawodnicy dopiero wchodzący do NBA muszą najpierw nabrać odpowiednich nawyków, nim dostaną większą rolę w ekipie z San Antonio. Sam wybór z wysokim numerem draftu nie jest gwarantem gry w wyjściowym składzie.

- Na pewno szansę dostanie. Nie wiemy, czy będzie grał w pierwszej piątce, prawdopodobnie nie, ale będzie wchodzić z ławki. Tylko od niego zależy, jak to wykorzysta. W pierwszym sezonie będzie mógł popełniać błędy, ale w kolejnych będzie musiał pokazywać postępy - przewiduje Gortat.

Oglądasz Wideo: TVN24 BiS Marcin Gortat o szansach Jeremy’ego Sochana na grę w San Antonio Spurs w pierwszym sezonie w NBA

Ważny element przebudowy

Spurs w XXI wieku wielokrotnie walczyli o mistrzostwo NBA. Za czasów słynnego trenera Gregga Popovicha Ostrogi triumfowały pięć razy (1999, 2003, 2005, 2007 i 2014). Po odejściu dawnych liderów, jakimi byli Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili czy Kawhi Leonard, w San Antonio starają się zbudować nową potęgę.

- Ta drużyna obecnie jest w trakcie przebudowy. Będzie walczyć, żeby dostać się do play-offów. Na mistrzostwo nie mają najmniejszych szans prawdopodobnie przez najbliższe 2-4 lata, ale Jeremy może być tym pierwszym puzzlem przebudowy zespołu - ocenił gość programu TVN24 BiS.

- San Antonio wybrało go, ponieważ mieli dziurę w składzie, jeśli chodzi o tego typu wysokiego zawodnika. Trafił idealnie, nie dało się lepiej - zakończył Gortat.