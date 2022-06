Sochan kolejnym Polakiem w NBA. "Jeremy nie trafił tam z przypadku"

Amerykańscy fachowcy przewidują, że urodzony w Oklahomie skrzydłowy ma trafi do NBA z dosyć wysokim numerem. Czy znów, po latach przerwy po czasach Marcina Gortata, będziemy mogli oglądać rodaka w najlepszej lidze świata? Wszystko na to wskazuje.

Trudno więc dziwić się ekscytacji osób związanych ze sportem oraz ogólnie mediów w naszym kraju. Koszykarz był gościem programu "Dzień na świecie", w którym opowiadał o tym, co czuje przed wielką chwilą.

Na antenie wypowiadali się także koszykarscy eksperci. Jednym z nich był Szymon Szewczyk, koszykarz Anwilu Włocławek, wybrany z numerem 35 w drafcie 2003 roku przez Milwaukee Bucks.

Szewczyk po wielu perypetiach sam nigdy w NBA nie zagrał. Zna więc smak szansy, która umknęła pod nosem, dlatego też tym bardziej trzyma kciuki za rodaka.

- Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że Jeremy nie trafił tam z przypadku. Życzę mu, aby omijały go kontuzje, bo to jest największa bolączka dla nas, sportowców. Życzę mu, aby trafił do drużyny, która potrafi wykorzystywać talent młodych zawodników tak, aby stali się siłą kadr w przyszłości – wyraził nadzieję.

39-letni środkowy tłumaczył też, dlaczego przed nami i przed samym Sochanem tak ważny wieczór.

- NBA to najlepsza liga świata, najlepiej opłacani zawodnicy świata. To wielka machina eventowa, która wszystko napędza. (...) Gra z najlepszymi jest największym wyzwaniem i powoduje takie parcie zawodników do tego świata. Każdy chciałby tam by być. Każdy chciałby zaznać tego świata choćby przez chwilę. I draft jest jedną z dróg, aby tam się dostać - wyliczał.

Kameleon na parkiecie i poza nim

Trochę kuchni z dnia draftu przedstawił też reporter TVN24 w USA Jan Pachlowski.

- Wszystko jest gotowe, Amerykanie są mistrzami w promowaniu takich formatów. To będzie najważniejsza impreza tego dnia. (…) Amerykańskie media piszą o Jeremym, jest w pierwszej piętnastce przewidywanych wyborów, czasem nawet wyżej - opowiadał obecny w Nowym Jorku, gdzie odbędzie się draft, dziennikarz.

- "Jego włosy są jego znakiem rozpoznawczym. Sochan pod pewnym względem jest bowiem kameleonem, jego wygląd jest głośny, ale jego gra pozwala mu bez problemów dostosować się do każdego miejsca na parkiecie" magazyn "Altantic" nawiązuje do fryzury Polaka - wspominał.

- "Wysokoenergetyczny Sochan. Nawiązuje swoją postawą do najlepszych czasów Detroit Pistons" -- pisze strona NBA.com, wspominając, że pod względem defensywnym jest gotowy do najlepszej ligi na świecie - kontynuował przegląd prasy.

- "Sochan jest silny, szybki i potrafi porządnie wzbić się w powietrze" – wylicza zalety Polaka NBC Sports - zdradził Pachlowski.

Draft z udziałem Sochana w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu.