Polak szykuje się do draftu NBA. Jest na celowniku wielu klubów

"Źródła ESPN informują, że Jeremy Sochan otrzymał zaproszenie do 'zielonego pokoju', aby wziąć udział w drafcie NBA, razem z rodziną, 23 czerwca" - napisał na Twitterze Jonathan Givony, analityk stacji ESPN, specjalizujący się z sprawach draftu.



Baylor's Jeremy Sochan has received a green room invite to attend the NBA Draft with his family on June 23rd, a source told ESPN. pic.twitter.com/5CR7mG0clv — Jonathan Givony (@DraftExpress) June 13, 2022





"Jeremy Sochan jest świetną opcją"

Trafili z połowy boiska i już nie dali się dogonić. Golden State Warriors mrozi szampany Tylko jedna... czytaj dalej » Przewidywania co do przyszłego zespołu Sochana różnią się w zależności od źródła. Jego wybór w dużej mierze zależy także od wcześniejszych decyzji kolejnych klubów NBA.

Jeszcze kilka tygodni temu wielu analityków widziało mierzącego 206 cm wzrostu skrzydłowego w pierwszej dziesiątce draftu. Czym bliżej jednak 23 czerwca, przewidywania się zmieniają. Polak częściej pojawia się teraz w zestawieniach albo na przełomie, albo na początku drugiej dziesiątki.

"Sochan pokazał, że potrafi pilnować wszystkich pięciu pozycji, obchodzić się z piłką jak obrońca, podejmować świetne decyzje jako podający i skutecznie kończyć akcje znad obręczy. W zeszłym sezonie nie rzucał zbyt dobrze, trafiając tylko 29,6 procent trójek i zaledwie 58,9 procent z linii. Jeśli jednak szukasz obrońcy na wysokim poziomie, z umiejętnościami prowadzenia piłki, Sochan jest świetną opcją" – tak grę polskiego zawodnika analizują w "The Athletic".

Gdzie trafi Polak w drafcie NBA?

Renomowany "Sports Illustrated" przewiduje, że Sochan trafi do Charlotte Hornets z 15. numerem draftu. Ten kierunek jest zresztą obecnie dość popularny.

"Znalezienie gracza, który może od razu wnieść swój wkład jest tym, czego szukają Hornets" - piszą dziennikarze. "Oni muszą szukać sposobów na poprawę defensywy, a Sochan jest z pewnością talentem, który naprawdę może wzmocnić ławkę Charlotte. Jest już określany jako jeden z lepszych obrońców w tym drafcie. Pokazał też, że wie, gdzie znaleźć się na parkiecie i może doskonale kończyć akcje z wejść pod kosz. Być może jego najlepszą cechą jest to, że czuje się komfortowo z piłką w rękach" - analizują Amerykanie.

Podkreślają jednak przy tym, że zadaniem Polaka jest teraz przede wszystkim poprawienie rzutu z dystansu, bo w ataku zwykle polega na swoich podkoszowych penetracjach.

"Sochan może wpłynąć na mecz na wiele sposobów, dzięki czemu dobrze pasuje do systemu gry prowadzonego przez utalentowanego rozgrywającego LaMelo Balla" - kończą fachowcy.

Źródło: Getty Images Jeremy Sochan może być niemal pewny wyboru w drafcie NBA

"San Antonio Express" widzi z kolei Polaka w ekipie Spurs, słynnego trenera Gregga Popovicha. Ostrogi dysponują dziewiątym numerem draftu. Analizując zalety Polaka, gazeta porównuje naszego zawodnika do doskonałego skrzydłowego Golden State Warriors Draymonda Greena, którego zresztą Sochan wymienia jako swojego ulubionego gracza.

Sochan był już także łączony z ekipami Washington Wizards (10.) Oklahoma City Thunder (12.), Atlanty Hawks (16.) czy Chicago Bulls (18.).