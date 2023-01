Wyśmiewana technika Sochana daje efekty

Skrzydłowy wybrany przez San Antonio Spurs z 9. numerem ostatniego naboru do NBA od początku gry na zawodowych parkietach potwierdzał ogromny potencjał w defensywie. Niestety po drugiej stronie parkietu pokazywał, jak wiele pracy czeka go nad techniką rzutu. W pierwszych 23 meczach trafiał niespełna 46 procent wolnych i tylko 17 proc. prób za trzy punkty. "Choć nie ma go z nami, to czujemy jego obecność". Trzecia rocznica śmierci Bryanta 26 stycznia 2020... czytaj dalej »

Brakujący element

Sochan ma jednak komfortowe warunki do rozwoju w San Antonio. Spurs przechodzą dużą przebudowę składu i wyniki w trwającym sezonie nie są najważniejsze. Wręcz przeciwnie, porażki przybliżają ekipę z Teksasu do wyboru z jednym z czołowych numerów nadchodzącego draftu.

Koszmarna skuteczność rzutów Polaka nie odbiła się więc na czasie gry, który otrzymuje od Gregga Popovicha. Legendarny szkoleniowiec zamiast tego zasugerował mu, żeby spróbował wykonywać rzuty wolne jedną ręką.

Wśród kibiców i komentatorów nie brakowało wówczas żartów z nowej techniki 19-latka. Reprezentant Polski nie zwracał jednak uwagi na te opinie, a jego skuteczność niesamowicie się poprawiła.

Źródło: Getty Images Jeremy Sochan i Gregg Popovich

Postępom Sochana przyjrzał się Kevin O'Connor z serwisu The Ringer, zwracając uwagę, że solidny rzut może uczynić go wyjątkowym graczem w NBA. Utalentowany skrzydłowy po wspomnianej zmianie w 19 kolejnych spotkaniach wykorzystał aż 75 proc. prób na linii wolnych (39/52). Wyraźnie przełożyło się to także na jego skuteczność rzutów za trzy punkty. Od 19 grudnia trafia je na 34 proc. (14/41), czyli dwukrotnie lepiej niż wcześniej.

"Sochan to twardy obrońca. Zawsze gra ostro. Potrafi podawać i panować nad piłką. Solidny rzut może uczynić go wyjątkowym" - pochwalił Polaka O'Connor w mediach społecznościowych.



Spurs rookie Jeremy Sochan is shooting 75% from the line (39/52) since changing his form to a one-handed motion on December 19.



He's also made 34.1% of his 3s (14/41).



Sochan is a tough defender. Always plays hard. He can pass and handle. A reliable shot can make him special. pic.twitter.com/Tascy4TC5D — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) January 27, 2023





Sochan opuścił ostatni mecz Spurs przeciwko Los Angeles Clippers z powodu urazu mięśnia czworogłowego, którego nabawił się w konfrontacji z Lakers. Jego klub nie ogłosił jeszcze, czy nasz rodak będzie pauzował również w nadchodzącym spotkaniu z Phoenix Suns w weekend.