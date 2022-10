Pech Jeremy’ego Sochana. Stracił pierwszy mecz w NBA

- San Antonio Spurs to organizacja, która ma ogromną historię, jednego z najlepszych trenerów w dziejach NBA i bardzo dobrą kulturę budowania młodych zawodników w zespole oraz prowadzenia graczy z Europy. Do tego fantastyczne miasto i na sam koniec idealny stan, w którym nie płaci się wysokich podatków. Dlatego szczerze mówiąc, trafił "szóstkę" w totka – ocenił dla TVN24 BiS Marcin Gortat po wyborze Jeremy’ego Sochana w drafcie NBA.

- Na pewno szansę dostanie. Nie wiemy, czy będzie grał w pierwszej piątce, prawdopodobnie nie, ale będzie wchodzić z ławki. Tylko od niego zależy, jak to wykorzysta - Marcin Gortat o szansach Jeremy’ego Sochana na grę w San Antonio Spurs.

Ma 19 lat i stoi u progu wielkiej sportowej kariery. Jeremy Sochan został wybrany do koszykarskiej ligi NBA. Polak będzie bronił barw drużyny San Antonio Spurs. Sam o sobie mówi, że jest obywatelem świata, ale podkreśla też dumę z polskich korzeni.

Jeremy Sochan po wyborze do NBA

Jeremy Sochan po wyborze do NBA

"Dobrą wiadomością w przypadku Sochana jest to, że jego test na COVID-19 był negatywny" – przekazano w internetowym serwisie dziennika "San Antonio Express-News".

Wydaje się więc, że jego przerwa w grze nie powinna potrwać zbyt długo. Ekipa z Teksasu po meczu z Timberwolves ma kilka dni na regenerację sił. Kolejne spotkanie rozegra dopiero w nocy ze środy na czwartek polskiego czasu, podejmując Toronto Raptors. Sochan rozkręca się w NBA, a trener i koledzy nie szczędzą pochwał. "To wyjątkowy zawodnik" 13 punktów, sześć... czytaj dalej »

Dobra seria Sochana przerwana

Choć to dopiero początek sezonu regularnego, to Spurs już po raz trzeci mierzą się z rywalami z Minnesoty. To właśnie w konfrontacji z tą drużyną Sochan ustanowił swój dotychczasowy rekord punktowy w NBA. W ich pierwszej potyczce zdobył 14 oczek, trafiając 7 z 9 rzutów z gry. W kolejnej uzyskał o dwa punkty mniej, ale popisał się m.in. bardzo efektownym blokiem na Rudym Gobercie.

Polak w każdym kolejnym występie w najlepszej lidze świata prezentuje się coraz pewniej na parkiecie i zbiera bardzo pozytywne recenzje za swoją grę. Optymizm budzą przede wszystkim jego postępy w ofensywie, bo do NBA trafiał głównie jako specjalista od gry obronnej.

- On może z powodzeniem bronić wszystkich pięciu pozycji. Ma szybkie nogi, dobry zasięg i ma do tego talent. To wyjątkowy zawodnik - chwalił Sochana po ostatnim meczu z Chicago Bulls trener Gregg Popovich.

Spurs z Polakiem w podstawowej piątce wygrali 4 z 6 pierwszych spotkań sezonu, choć przed startem rozgrywek zostali uznani za jedną z najsłabszych ekip w całej lidze.