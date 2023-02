Sochan nabiera pewności siebie. "Sky is the limit"

- San Antonio Spurs to organizacja, która ma ogromną historię, jednego z najlepszych trenerów w dziejach NBA i bardzo dobrą kulturę budowania młodych zawodników w zespole oraz prowadzenia graczy z Europy. Do tego fantastyczne miasto i na sam koniec idealny stan, w którym nie płaci się wysokich podatków. Dlatego szczerze mówiąc, trafił "szóstkę" w totka – ocenił dla TVN24 BiS Marcin Gortat po wyborze Jeremy’ego Sochana w drafcie NBA.

Polak w NBA i to wybrany ze świetnym numerem. Jeremy Sochan będzie grał w San Antonio Spurs, a to drużyna, która pięć razy zdobyła tytuł mistrza. Jeremy Sochan ma polskie korzenie, jego mama jest Polką. On sam mówi, że "jest zewsząd".

14.02 Jeremy Sochan to polski jedynak w NBA, który z każdym kolejnym tygodniem czyni postępy i wystąpi w meczu Wschodzących Gwiazd. Co zaskoczyło go najbardziej po przejściu na zawodową grę w koszykówkę? Zawodnik San Antonio Spurs opowiedział o tym Michałowi Sznajderowi z TVN 24.

Jeremy Sochan o tym, co najbardziej zaskoczyło go w NBA

Sochan z dwucyfrową zdobyczą punktową. Najgorsza seria w historii San Antonio Spurs Jeremy Sochan... czytaj dalej » "To jeden z najmłodszych zawodników w lidze, bo dopiero w maju będzie miał 20 lat, a co tydzień zdaje się pokazywać nową sztuczkę" - napisał dziennikarz The Athletic John Hollinger, a w przeszłości m.in. wicedyrektor ds. koszykówki w klubie Memphis Grizzlies.

"San Antonio Spurs mogą dołować przez ostatnie dwa miesiące sezonu, ale Sochan jest jedynym powodem, by ich oglądać. Jego dyspozycja rzutowa stanowi znak zapytania, ale są zarysy przyszłej gwiazdy" - podkreślił.

Słowa tak doświadczonego specjalisty od koszykówki jasno pokazują, że młody Polak z każdym kolejnym tygodniem wyrabia sobie markę w NBA. Lada moment czeka go zresztą występ w miniturnieju Rising Stars (Wschodzących Gwiazd), który odbędzie się w Weekend Gwiazd. Trudno o większe wyróżnienie dla zawodnika debiutującego w najlepszej koszykarskiej lidze na świecie.

Długi sezon jest wyzwaniem

Dziennikarz TVN24 Michał Sznajder zapytał Sochana, co najbardziej zadziwiło go po przejściu na zawodową grę w NBA.

- Na pewno to, jaki długi jest ten sezon. 82 mecze to bardzo dużo. W college'u grałem trzydzieści kilka spotkań, a teraz rozegrałem prawie 60 i to jest bardzo męczące fizycznie. Jednak to pierwszy sezon, jest też bardzo fajny - przyznał.

Zwrócił się również do polskich kibiców. - Dziękuję, że kibicujecie, to bardzo mnie cieszy. Nawet wczoraj w Cleveland (w przegranym meczu z Spurs z Cavaliers - red.) byli kibice z Polski. Kocham was, mam nadzieję, że będzie was jeszcze więcej i będzie ekstra - zwrócił się do fanów.

Nie zrezygnuje z rzutów jedną ręką

Sochan odpowiadał również na pytania innych polskich dziennikarzy. Jedno z nich dotyczyło wykonywania rzutów wolnych jedną ręką i tego, jak długo zamierza to robić.

- Wychodzi to dobrze. Odkąd przeszedłem na jedną rękę, to trafiam częściej. Jeśli coś działa, to tego nie zmieniaj. Być może pewnego dnia, po sezonie, zdecyduję się na zmianę, ale na razie jeszcze nie - wyznał.

Marzenia? - Wygrać tytuł, dostać mistrzowski pierścień, ale być również takim gościem, który gra zespołowo. Sky is the limit, mogę być zawodnikiem z topu. Ten sezon jeszcze się nie skończył, będę ciężko pracował, także po zakończeniu rozgrywek - dodał Sochan.

Ponadto podkreślił, że nie zna za dobrze zawodników, z którymi będzie grał w jednym zespole podczas Rising Star Challenge, ale w noc draftu zamienił kilka słów ze skrzydłowym Oklahoma City Thunder Jalenem Williamsem. Z kolei w niedawnym meczu z Cleveland Cavaliers rywalizował z Evanem Mobleym, utalentowanym drugoroczniakiem.

Spotkania w ramach miniturnieju Jordan Rising Stars zostaną rozegrane 17 lutego, w pierwszy dzień Weekendu Gwiazd, który w tym roku odbędzie się w Salt Lake City. Odbędą się trzy mecze: dwa półfinały rozgrywane do 40 punktów, oraz finał do 25 punktów.