Wrócił w wielkim stylu, zdobył najwięcej punktów. "Nie zadzieraj z Sochanem"

Ma 19 lat i stoi u progu wielkiej sportowej kariery. Jeremy Sochan został wybrany do koszykarskiej ligi NBA. Polak będzie bronił barw drużyny San Antonio Spurs. Sam o sobie mówi, że jest obywatelem świata, ale podkreśla też dumę z polskich korzeni.

- San Antonio Spurs to organizacja, która ma ogromną historię, jednego z najlepszych trenerów w dziejach NBA i bardzo dobrą kulturę budowania młodych zawodników w zespole oraz prowadzenia graczy z Europy. Do tego fantastyczne miasto i na sam koniec idealny stan, w którym nie płaci się wysokich podatków. Dlatego szczerze mówiąc, trafił "szóstkę" w totka – ocenił dla TVN24 BiS Marcin Gortat po wyborze Jeremy’ego Sochana w drafcie NBA.

14.02 Jeremy Sochan to polski jedynak w NBA, który z każdym kolejnym tygodniem czyni postępy i wystąpi w meczu Wschodzących Gwiazd. Co zaskoczyło go najbardziej po przejściu na zawodową grę w koszykówkę? Zawodnik San Antonio Spurs opowiedział o tym Michałowi Sznajderowi z TVN 24.

Jeremy Sochan o tym, co najbardziej zaskoczyło go w NBA

Punktowe szaleństwo w Los Angeles. Drugi najwyższy wynik w historii NBA Sacramento Kings... czytaj dalej » Sochan, który pauzował w poprzednim spotkaniu Spurs z Dallas Mavericks z powodu urazu mięśnia uda, wrócił do gry w dobrym stylu. Choć jego zespół nie sprostał Utah Jazz i przegrał 102:118, to młody skrzydłowy nie zawiódł.

Polak zdobył 22 punkty (8/18 z gry, 1/4 za trzy, 5/7 z wolnych) – najwięcej w zespole - oraz zanotował sześć zbiórek i dwie asysty. Jak zwykle był aktywny w obronie, a rywale mieli także sporo problemów, by powstrzymać go w ataku.

Odepchnął rywala

W drugiej kwarcie Sochan został sfaulowany przez obrońcę rywali Krisa Dunna. Sytuacja miała miejsce pod koszem, gdy zawodnik Spurs wyskoczył, by oddać rzut, a koszykarz Jazz szarpnął go za koszulkę. Ponieważ Dunn nie puścił Polaka chwilę po udanej akcji, ten postanowił go odepchnąć, wykonując energiczny ruch przypominający cios.

Źródło: Getty Images Sochan zdobył punkty, choć był faulowany

- O, chłopie, uwaga. Sochan zamachnął się na Dunna – relacjonował jeden z amerykańskich komentatorów. – Dunn trzymał go za koszulkę, Sochan próbował się go pozbyć. Wygląda na to, że będziemy mieli podwójny faul techniczny – dodał.

I był. Obydwaj koszykarze zostali ukarani.

Regionalny serwis Bally Sports, który regularnie relacjonuje mecze Spurs, napisał wprost: "Nie zadzieraj z Sochanem".

Drużyna z San Antonio zajmuje przedostanie miejsce w Konferencji Zachodniej z dorobkiem 14 zwycięstw i 47 porażek.



Don't mess with the Sochan @spurs#PorVida@jeremysochanpic.twitter.com/iAzlfILBPr — Bally Sports San Antonio (@BallySportsSA) February 26, 2023

