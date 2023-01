Trener porównał Sochana do legendy NBA

Dla polskich kibiców koszykówki to powód do radości, że do najlepszej ligi świata wraca reprezentant Polski. W nocy, do którejś z drużyn NBA, trafi Jeremy Sochan. Choć ma ledwie 19 lat, to zna swoją wartość i nie może doczekać się rywalizacji na najwyższym poziomie. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

- San Antonio Spurs to organizacja, która ma ogromną historię, jednego z najlepszych trenerów w dziejach NBA i bardzo dobrą kulturę budowania młodych zawodników w zespole oraz prowadzenia graczy z Europy. Do tego fantastyczne miasto i na sam koniec idealny stan, w którym nie płaci się wysokich podatków. Dlatego szczerze mówiąc, trafił "szóstkę" w totka – ocenił dla TVN24 BiS Marcin Gortat po wyborze Jeremy’ego Sochana w drafcie NBA.

Sochan skuteczny w przegranym meczu San Antonio Jeremy Sochan... czytaj dalej » Obecna forma znacząco przybliżyła Sochana do udziału w meczu wschodzących gwiazd. Punktowy dorobek 19-latka z ostatnich pięciu meczów – 16, 18, 14, 30, 17 (średnio 19 punktów) – musi robić wrażenie.

Popovich pod wrażeniem Sochana

Dla większości debiutantów przeskok z ligi uniwersyteckiej do NBA staje się szczególnie odczuwalny w zaawansowanych fazach sezonu. Tymczasem Polak z każdym tygodniem spisuje się lepiej, czyniąc wyraźne postępy we wszystkich koszykarskich elementach.

Jego postępów i dokonań nie mógł nie zauważyć trener San Antonio Spurs Gregg Popovich. Na konferencji prasowej związanej z poniedziałkowym meczem z Washington Wizards porównał nawet Sochana do legendy Ostróg, Argentyńczyka Manu Ginobiliego.

- On jest szalony. Robi, co tylko chce. Uwielbiam na niego patrzeć – przyznał szkoleniowiec, komplementując postępy Polaka w grze ofensywnej. – Przypomina to trochę obserwowanie gry Manu, gdy tylko do nas dołączył. Nie mam pojęcia, na co jeszcze go stać – podkreślił Popovich.

- Staje na wysokości zadania i punktuje, gdy nie możemy korzystać z Tre Jonesa. Dokłada swoją cegiełkę do wszystkiego. Jest znakomitym młodym człowiekiem z wieloma umiejętnościami, które nie są jeszcze doszlifowane. Ale jest głodny, naprawdę chce być dobry – dodał 74-latek.

W obecnym sezonie mierzący 203 cm Polak może się pochwalić średnią 10,1 pkt na mecz. Notuje też średnio 4,9 zbiórki i 2,5 asysty.

Niestety znakomite występy Sochana nie przekładają się w ostatnim czasie na zwycięstwa Spurs. W poniedziałek jego 17 punktów nie wystarczyło do zwycięstwa w meczu z Washington Wizards. Ekipa z Teksasu przegrała 106:127, ponosząc szóstą porażkę z rzędu. W tabeli Konferencji Zachodniej, z bilansem 14-37, niezmiennie jest przedostatnia.