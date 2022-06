Sochan czwartym Polakiem w NBA. Czego dokonali jego poprzednicy

Dla polskich kibiców koszykówki to powód do radości, że do najlepszej ligi świata wraca reprezentant Polski. W nocy, do którejś z drużyn NBA, trafi Jeremy Sochan. Choć ma ledwie 19 lat, to zna swoją wartość i nie może doczekać się rywalizacji na najwyższym poziomie. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Jeremy Sochan po wyborze do NBA: nie mogłem spać, mama powiedziała, że mnie kocha Jeremy Sochan w... czytaj dalej » 19-letni Sochan, syn byłej koszykarki Polonii Warszawa Anety Sochan, jest pierwszym Polakiem wybranym z tak wysokim numerem w czołowej dziesiątce draftu ligi NBA.

Szlaki nowemu zawodnikowi San Antonio Spurs przecierała trójka Biało-Czerwonych. Byli to Cezary Trybański (nie był wybierany w drafcie), Maciej Lampe (w 2003 r. z nr 30 przez New York Knicks) i Marcin Gortat (w 2005 r. z nr 57 przez Phoenix Suns, oddany do Orlando Magic).



W drafcie wybrano także Szymona Szewczyka (2003 r. z nr 35 przez Milwaukee Bucks), który ostatecznie nie otrzymał szansy występu w amerykańsko-kanadyjskich rozgrywkach sezonu regularnego, wystąpił kilka razy w Lidze Letniej NBA w barwach Bucks.

Polacy w lidze NBA:

Cezary Trybański - nie był wybierany w drafcie;

2002/03 Memphis Grizzlies - 15 spotkań,

2004/05 Phoenix Suns - 4,

New York Knicks - 3,

Chicago Bulls - bez występu.

Łącznie 22 mecze



Maciej Lampe - nr 30 draftu 2003 - New York Knicks;

2003/04 New York Knicks - bez występu,

Phoenix Suns - 21,

2004/05 Phoenix Suns - 16,

New Orleans Hornets - 21,

2005/06 New Orleans Hornets - 2,

Houston Rockets - 4.

Łącznie 64



Szymon Szewczyk - nr 35 draftu 2003 - Milwaukee Bucks

nie wystąpił w rozgrywkach NBA



Marcin Gortat - nr 57 draftu 2005 - Phoenix Suns, oddany do Orlando Magic

2007/08 Orlando Magic - 14,

2008/09 Orlando Magic - 87,

2009/10 Orlando Magic - 95,

2010/11 Orlando Magic - 25,

2010/11 Phoenix Suns - 55,

2011/12 Phoenix Suns - 66,

2012/13 Phoenix Suns - 61,

2013/14 Washington Wizards - 92,

2014/15 Washington Wizards - 92,

2015/16 Washington Wizards - 75,

2016/17 Washington Wizards - 95,

2017/18 Washington Wizards - 88,

2018/19 Los Angeles Clippers - 47.

Łącznie 892.



Jeremy Sochan - nr 9 draftu 2022 - San Antonio Spurs.