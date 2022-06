Sochan i "wielka noc brytyjskiej koszykówki". Wpadka w telewizji

- Wielka noc dla brytyjskiej koszykówki. Jeremy Sochan został wybrany z 9. numerem przez San Antonio Spurs - cieszył się pierwszy z prowadzących.

- Sochan, który urodził się w Stanach Zjednoczonych, ale wychował w Milton Keynes i Southampton, jest pierwszym brytyjskim koszykarzem od ponad dekady, który został wybrany w drafcie - wtórował mu siedzący obok kolega.

Dziennikarze się pospieszyli - Sochan posiada obywatelstwo polskie i amerykańskie, a jedynie dorastał w Anglii. Co więcej, najpierw występował w młodzieżowej reprezentacji Polski, by w lutym 2021 roku zadebiutować w pierwszym zespole Biało-Czerwonych w spotkaniu przeciwko Rumunii.

Pod fragmentami nagrania zamieszczonymi na Twitterze pojawiły się głosy oburzenia. Kibice jasno dali do zrozumienia, co sądzą o tego typu słowach i gremialnie skrytykowali prowadzących program przede wszystkim za niedoinformowanie.



”I have no words”



Jeremy Sochan became the first British basketballer to be taken in the #NBADraft in over a decadepic.twitter.com/jJEUXE7px0 — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 24, 2022





"Obywatel świata"

Inna sprawa, że sam Sochan zapewne nie robiłby z tego wielkiego problemu. Pytany o to, skąd pochodzi, powtarza słowa zaszczepione mu przez mamę: "Jestem obywatelem świata".

To ona uczyła go koszykówki. Sama była rozgrywającą Polonii Warszawa. Zdecydowała się opuścić Polskę i wyjechała do Missouri, a występując w barwach Oklahoma Panhandle State, poznała ojca Jeremy'ego, również koszykarza, Ryana Williamsa. Jednak przestał on uczestniczyć w życiu syna, gdy ten miał siedem lat. Potem Ryan Williams zginął w 2017 roku w wypadku samochodowym w Oklahomie.

Kiedy Jeremy miał zaledwie dwa lata, Aneta przeniosła się do Wielkiej Brytanii, gdzie poznała Wiktora Lipieckiego, z którym jest do dziś. Mieszkali w Milton Keynes, średniej wielkości mieście na północny zachód od Londynu. Na wakacje przyjeżdżali do Polski.

Aneta zaczęła go trenować, kiedy Jeremy miał 11 lat. Choć pozwalała mu się cieszyć grą, to jednocześnie była stanowcza. Podczas treningów mógł się do niej zwracać tylko słowem "trenerze". Gdy mówił do niej "mamo", za karę musiał wykonywać pompki i przebieżki. Powtarzała mu, że ważna jest pasja i miłość do gry, ale także chęć współpracy w grupie. I zawsze zwracała uwagę, że na pierwszym miejscu jest obrona.

Następnie były: szkoła średnia w Southampton i wyjazd do USA do szkoły policealnej La Lumiere w Indianie. Nie zagrzał tam zbyt długo miejsca: z powodu pandemii, która oznaczała przerwę w zajęciach i treningach, Sochan zdecydował się na powrót do Europy. Tym razem trafił do drugoligowego niemieckiego klubu Ratiopharm Ulm, gdzie nie brakowało młodych talentów, ale również doświadczonych graczy, co miało zaowocować w niedalekiej przyszłości.

W końcu podjął decyzję i raz jeszcze wybrał się do Stanów Zjednoczonych, w konkretnym celu: najpierw występy na prestiżowym uniwersytecie Baylor, później gra w NBA. Reszta to już historia.

W nocy z czwartku na piątek Sochan trafił do San Antonio Spurs wybrany z 9. numerem. Od sezonu 2022/2023 Polacy będą mieli czwartego przedstawiciela w najlepszej koszykarskiej lidze świata.