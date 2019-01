Szaleństwo Hardena. Takiej skuteczności w NBA nie było ponad 50 lat

Wyjątkowa pierwsza kwarta. Wojownicy przeszli do historii Czy można w... czytaj dalej » Ostatni miesiąc to absolutny popis rozgrywającego teksańskiej ekipy. Od 13 grudnia rzucał co najmniej 30 punktów w 18 kolejnych meczach i już tylko dwóch podobnych występów brakuje mu do wyrównania pod tym względem rekordu ligi Wilta Chamberlaina z 1964 roku.

Porażka mimo popisów

Patrząc na obecną formę Hardena, można w ciemno założyć, że legendę Philadelphia Warriors dogoni. Średnia jego zdobyczy w tym roku to oszałamiające 44 punkty.

Środowe 58 punktów to jego najlepszy wynik w sezonie. Rezultat o oczko lepszy niż uzyskał w poniedziałek w starciu z Memphis Grizzlies. I tu znów pachnie historią - ostatnim zawodnikiem, który rzucił ponad 55 punktów w dwóch kolejnych meczach był 57 lat temu... Chamberlain.



.@JHarden13 (58 PTS, 10 REB, 6 AST) records his 2nd straight 50-point game for the @HoustonRockets! #Rockets



The last player to score 55+ PTS in consecutive games was Wilt Chamberlain in 1962. pic.twitter.com/LvGUedz3vb — NBA (@NBA) 17 stycznia 2019

Dla Hardena był to 13. mecz w karierze z dorobkiem 50+. Jak duże to osiągnięcie niech świadczy fakt, że w tej klasyfikacji przeskoczył właśnie samego LeBrona Jamesa. Żaden z aktywnych zawodników nie może pochwalić się podobnym dorobkiem.



Harden is the new King of 50-point games pic.twitter.com/6JJlD25qTZ — Bleacher Report (@BleacherReport) 17 stycznia 2019





Popisy 29-latka przyprawiają o zawrót głowy, choć na nic zdały się drużynie Rakiet. W Houston Harden i spółka przegrali z Nets po dogrywce. Oprócz fantastycznej postawy lidera Rockets, warto podkreślić wyczyn Spencera Dinwiddiego. Rozgrywający z Brooklynu 25 ze swoich 33 punktów rzucił w czwartej kwarcie i niemal w pojedynkę zapewnił swojej ekipie ostatecznie wygraną.

- Jestem sfrustrowany, naprawdę bardzo sfrustrowany - wyrzucił z siebie Harden mimo fantastycznego indywidualnego wyniku.

Źródło: Newspix Harden imponuje na parkietach NBA

Kryzys Clippers

Minionej nocy na parkiet NBA wybiegli też Gortat i jego Clippers. Polak w starciu z Utah Jazz grał niespełna kwadrans. Rzucił cztery punkty, do których dołożył sześć zbiórek i dwie asysty.

Drużyny z Miasta Aniołów to nie zbawiło, Clippers przegrali we własnej hali 109:129. Dla tej ekipy to już czwarta porażka z rzędu.



Wyniki środowych meczów NBA:

Detroit Pistons - Orlando Magic 120:115 (po dogrywce)

Boston Celtics - Toronto Raptors 117:108

Houston Rockets - Brooklyn Nets 142:145 (po dogrywce)

Memphis Grizzlies - Milwaukee Bucks 101:111

Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 101:105

Portland Trail Blazers - Cleveland Cavaliers 129:112

Golden State Warriors - New Orleans Pelicans 147:140

Los Angeles Clippers - Utah Jazz 109:129