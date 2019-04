39 lat i 20 dni. Jamal Crawford pobił rekord Michaela Jordana

Rekord i emocjonalne pożegnanie Nowitzkiego. "Wreszcie będę mógł zjeść lody i pizzę na śniadanie" Po ostatnim w tym... czytaj dalej » 39-letni Crawford tradycyjnie rozpoczął mecz na ławce rezerwowych. Ale gdy już pojawił się na parkiecie, od razu zabrał się do roboty. Trafił 18 z 30 rzutów z gry oraz 8 z 9 rzutów wolnych. W sumie uzbierał aż 51 punktów.

Tym samym Crawford pobił rekord Jordana i stał się najstarszym koszykarzem, który rzucił w jednym meczu NBA przynajmniej 50 punktów. Dokonał tego, mając 39 lat i 20 dni. Poprzedni rekord, należący do Jordana z czasów Washington Wizards, wynosił 38 lat i 315 dni.

- Nie byłoby to możliwe bez drużyny i trenera - cieszył się Crawford. - To koledzy szukali mnie na parkiecie, stawiali dobre zasłony, ułatwiając mi tym samym rzuty z dobrych pozycji. Trener dobierał odpowiednie zagrania. Po prostu starałem się z tego korzystać - mówił po spotkaniu cytowany przez dziennik "Arizona Republic".

Pierwszy w historii

Oprócz zdetronizowania w tej klasyfikacji Jordana Crawford został również pierwszym w historii rozgrywek koszykarzem, który przynajmniej 50 punktów w jednym meczu rzucił w barwach czterech zespołów. Takimi statystykami mógł się pochwalić w Chicago Bulls, New York Knicks, Golden State Warriors i teraz Phoenix Suns.

The ageless one. I have no words for how tremendous this dude is. Take a bow Jamal Crawford. pic.twitter.com/XCC8Lt2f4a — Rashad Phillips (@RP3natural) April 10, 2019

Wspaniały występ Crawforda nie wystarczył do pokonania Mavericks. Rozgrywający ostatni mecz w karierze Nowitzki rzucił 30 punktów, prowadząc swoją drużynę do zwycięstwa 120:109.

- Szkoda, że nie udało nam się wygrać, ale ta noc należała do Dirka. W tej sytuacji porażka nie boli aż tak bardzo - pocieszał się Crawford.

Wielka nagroda w drafcie

Suns mają za sobą fatalny sezon. Z bilansem 19 zwycięstw i 63 porażki mają drugi najgorszy bilans w lidze, zaraz po Knicks (17-64). Jest w tym jeden pozytyw - ekipa z Phoenix będzie miała szanse na jeden z najwyższych wyborów w najbliższym drafcie NBA. Główną nagrodą zbliżającego się naboru jest Zion Williamson z uczelni Duke, który porównywany jest do samego LeBrona Jamesa. Oprócz niego za największe talenty uznaje się Ja Moranta z Murray State oraz kolegę z zespołu Williamsona, RJ Barretta.