Rzucał jak "Szczudło", uzbierał w meczu 100 punktów. "Bracie, zostałeś legendą"

Do wydarzenia tak wielkiego doszło w lidze NAIA, czyli National Association of Intercollegiate Athletics, zrzeszającej szkoły średnie i uniwersytety. Ekipa Wayland pokonała Southwestern Adventist University 124:60.



- To spełnienie marzeń - oświadczył bohater wieczoru. - Dużo wysiłku włożyłem w ten mecz, ale bez trenerów, kolegów z drużyny i Boga nic bym nie osiągnął - zaznaczył.

"Chwila… Niech ktoś mi powie, że to nie sen"

W to, co działo się na parkiecie, trudno uwierzyć. Culver zdobył pierwsze 42 punkty dla zespołu. Przed przerwą uzbierał ich 50, o jeden poprawiając tym samym rekord szkoły z sezonu 1955-56. - Od początku było jasne, że jest w gazie. Wiedzieliśmy, że szykuje się coś niezwykłego - komentował po końcowej syrenie trener Ty Harrelson.



Przez 38 minut, kiedy przebywał na boisku, J.J. trafił 34 z 62 rzutów, w tym 12 z 33 za trzy. Wolnych wykonywał 27 - 20 wpadło do kosza. Miał też dziewięć zbiórek, pięć przechwytów, dwa bloki, a nawet asystę.

W mediach społecznościowych skomentował to Jarrett, pierwszoroczniak w NBA z Minnesota Timberwolves. "Chwila… Niech ktoś mi powie, że to nie sen. Bracie, zostałeś legendą" - napisał 20-letni zawodnik.



Wayland Baptist's JJ Culver dropped 100 Tuesday night



He's the younger brother of Jarrett Culver, the 6th overall pick in this year's NBA draft. pic.twitter.com/7x2JyxSgfX — SportsCenter (@SportsCenter) 11 grudnia 2019





Rekordu strzeleckiego NAIA Culver i tak nie pobił. Ten wynosi 113 punktów, w 1954 roku ustanowił go Clarence "Bevo" Francis z Rio Grande. Rekord akademickiej ligi NCAA to punktów 138 - Jack Taylor dokonał tego całkiem niedawno, bo przed siedmioma laty.



Rekordzistą NBA - 100 punktów - od roku 1962 jest zwany "Szczudłem" Chamberlain.