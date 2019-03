Oto TOP 10 koszykarskich wsadów z igrzysk olimpijskich. Kibiców zachwycają m.in. Michael Jordan, LeBron Jamesa, ale numer jeden należy do Vince’a Cartera, którego dunk przeszedł do historii. Zobaczcie.

Urodzony w 1980 roku zawodnik swoją karierę rozpoczynał ponad 20 lat temu w AZS Lublin. Później reprezentował barwy m.in. Śląska Wrocław, Anwilu, Besiktasu Stambuł, BC Niżny Nowogród czy Virtusu Rzym. Do Polskiej Ligi Koszykówki wraca po 13 latach. Jest to zaskakująca informacja, ponieważ zawodnik w 2016 roku... zakończył karierę i nie grał zawodowo w koszykówkę przez blisko trzy lata. W tym roku zdecydował się na powrót do gry w barwach II-ligowego AZS Basketu Nysa. Notował tam w czterech meczach średnio 32 punkty, 11 zbiórek oraz 2,8 asysty, czym zwrócił na siebie uwagę Anwilu.

Ignerski rywalizował z gwiazdami koszykówki, m.in. z Hiszpanem Jose Calderonem

Nie zastanawiał się ani chwili

Kobe Bryant wylosował Polsce dobrą grupę mistrzostw świata Kobe Bryant... czytaj dalej » Mierzący 207 cm wzrostu skrzydłowy przez lata był podporą reprezentacji Polski. Grał z nią na mistrzostwach Europy w 2011 i 2013 roku. Teraz jest bardzo zadowolony z rozwoju sytuacji.

- Gdy wróciłem do gry w II lidze i poczułem piłkę w rękach, przyszło mi do głowy, że mógłbym jeszcze pograć o wyższe cele - wyjawił Ignerski, cytowany w komunikacie rozesłanym mediom przez klub. - Zbiegło się to z telefonem ze strony trenera Igora Milicicia. Nad powrotem do Włocławka nie zastanawiałem się ani chwili. Ja ze swojej strony mogę zapewnić, że zrobię wszystko, aby dojść do optymalnej formy i możliwie najbardziej pomóc zespołowi na boisku, jak i poza nim - zapewnił Ignerski.

"Pieniądze zarabiam gdzieś indziej"

Powrót "Igiego" do gry w PLK jest wyjątkowy także z innego względu.

- Dziękuję klubowi, że daje mi szansę. Ja z kolei chciałbym odwzajemnić się czymś innym. Dla mnie najważniejsza jest koszykówka i możliwość walki o medale. Pieniądze zarabiam gdzieś indziej. W związku z tym całość kwoty, którą zaproponował mi klub z Włocławka, przeznaczę na cele charytatywne na rzecz potrzebujących dzieci - obiecuje były reprezentant Polski.

Kontrakt Ignerskiego będzie obowiązywał do końca sezonu.



Zapewni doświadczenie

Ignerski grał w Anwilu w sezonie 2005/2006. Jego ówczesne statystyki to 15,4 pkt oraz 4,5 zbiórki. Anwil z nim w składzie został wicemistrzem Polski.

- Michał da nam olbrzymie doświadczenie, co w kontekście play off może mieć niebagatelne znaczenie. Nikt nie oczekuje, że będzie liderem drużyny, ale swoim wieloletnim ograniem wesprze nas w ważnych momentach - wyjaśnił prezes włocławian Arkadiusz Lewandowski.

Doświadczony zawodnik ma za zadanie wspomóc Anwil w walce o obronę tytułu mistrzowskiego. Włocławianie poszukiwali koszykarza z polskim paszportem, bo według obowiązujących przepisów w PLK dwóch naszych rodaków musi jednocześnie przebywać na boisku.