Hiszpania w szoku po porażce z Polską. "Jeden wielki koszmar"

Co prawda w składzie Hiszpanii na niedzielne spotkanie w Saragossie było tylko dwóch koszykarzy, którzy pół roku temu cieszyli się ze zdobycia mistrzostwa świata (Javier Beiran i Xavi Rabaseda), ale nikt na Półwyspie Iberyjskim nie brał pod uwagę porażki z Polakami, z którymi to Hiszpanie ostatnio pewnie wygrywali. Tak było w finałach Eurobasketu 2013 w Słowenii (89:53), w 1/8 finału ME 2015 (80:66) oraz ćwierćfinale wrześniowych mistrzostw świata w Chinach (90:78). Dokonali wielkiej rzeczy. Polacy pokonali Hiszpanów pierwszy raz od 48 lat Niesamowita... czytaj dalej »

"Zagubieni w stratach"

W niedzielę zawodnicy trenera Sergio Scariolo, pracującego na co dzień w zespole mistrza NBA Toronto Raptors jako asystent, wygrali co prawda walkę pod tablicami 44:27, ale w pozostałych elementach byli gorsi od Biało-Czerwonych. Ci wymusili na ekipie mistrza świata aż 23 straty i to właśnie defensywa była kluczem Polaków do sukcesu podczas spotkania w Saragossie.

"Fatalne popołudnie w Saragossie" - tak relację z tego spotkania tytułuje dziennik "AS". "Polska była niebezpieczna, a Hiszpania zagubiona we własnych stratach. To było więcej niż porażka, smutne popołudnie" - czytamy w podsumowaniu.

"Nieoczekiwane potknięcie" - donosi dziennik "ABC". I dodaje: "Mecz rozpoczął się od imprezy (gospodarze zdominowali pierwsze minuty spotkania - prowadzili 7:2, 9:4, 12:6), a skończył koszmarem dla zespołu Scariolo".

"Chcieliśmy pokazać charakter i dumę. Zrobiliśmy to" Nie byli... czytaj dalej »

"Wpadli w pułapkę"



Dziennikarze na Półwyspie Iberyjskim docenili znakomity występ rozgrywającego polskiej kadry A.J. Slaughtera, autora 26 punktów, w tym aż sześciu "trójek". "W naszym zespole nie było ani celnych 'trójek', ani nawet rzutów wolnych. W obronie było zbyt wiele luk i nikt nie był w stanie powstrzymać A.J. Slaughtera" - napisała "Marca".

Hiszpanie podkreślają, że to pierwsza porażka ich zespołu w meczu na własnym parkiecie od 2014 roku i spotkania z Francją.

"Bycie mistrzem świata niczego nie gwarantuje. Hiszpanie wpadli w pułapkę. Niedziela w Saragossie okazała się jednym wielkim koszmarem" - podkreśla dziennik "El Mundo".

Porażka z Biało-Czerwonymi to nie jedyna zła informacja dla Hiszpanów. Drugą jest zerwanie więzadeł w kolanie przez 22-letniego Santiego Yustę.

Źródło: ABC, Marca, El Mundo Polacy pokonali mistrzów świata

Hiszpania - Polska 80:69 (19:15, 16:23, 20:27, 14:15)



Polska: A. J. Slaughter 26, Aaron Cel 17, Michał Sokołowski 13, Damian Kulig 6, Tomasz Gielo 6, Aleksander Balcerowski 4, Łukasz Koszarek 3, Michał Michalak 3, Jarosław Zyskowski 2, Adam Hrycaniuk 0, Karol Gruszecki 0, Łukasz Kolenda 0:

Hiszpania: Daniel Diez 16, Sebastian Saiz 15, Javier Beiran 7, Xavi Rabaseda 7, Dario Brizuela 6, Santi Yusta 6, Carlos Alocen 5, Jonathan Bareiro 4, Ferran Bassas 2, Nacho Llovet 1, Rodrigo San Miguel, Ruben Guerrero Pino 0;