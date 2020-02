"Chcieliśmy pokazać charakter i dumę. Zrobiliśmy to"

Dokonali wielkiej rzeczy. Polacy pokonali Hiszpanów pierwszy raz od 48 lat Niesamowita... czytaj dalej » Eliminacje do EuroBasketu 2021 Polacy zaczęli od porażki w Gliwicach. Do Saragossy pojechali jak na ścięcie. Bo Hiszpanie to mistrzowie świata i nawet jeśli zagrali bez gwiazd z NBA, to pozostają faworytem grupy A.

Gospodarze wygrali pierwszą kwartę. W drugiej Biało-Czerwoni rozkręcili się w ofensywie. Szalał zwłaszcza A.J. Slaughter (26 punktów w całym spotkaniu).

"Wykorzystaliśmy nasze szanse"

Straty udało się odrobić, nawet wyjść na prowadzenie, a w drugiej połowie meczu, dzięki szkolnym błędom i rażącej nieskuteczności Hiszpanów, tylko je powiększać. Polacy wygrali cały mecz 80:69.

- Walczyliśmy, wykorzystaliśmy nasze szanse w drugiej połowie. A.J. Slaughter znowu zagrał świetnie i poprowadził nas do wygranej. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. To nasze pierwsze zwycięstwo nad Hiszpanią od długiego czasu - cieszył się Łukasz Koszarek, który w niedzielę rozgrywał 200. mecz w reprezentacji.

Dumny był trener polskiej drużyny. - To był efekt wysiłku całego zespołu, nieważne czy zawodnicy mieli małą, czy dużą rolę. Mamy mnóstwo szacunku do hiszpańskiej koszykówki i trenera Sergio Scariolo. Nie trzeba było mojego zespołu dodatkowo motywować. Zawodnicy zostawili na parkiecie swoje serce - przyznał Mike Taylor.

Źródło: Newspix A.J. Slaughter w akcji

Wspomniany Scariolo nie szukał wymówek.

- Wiedzieliśmy, że Polska to świetna drużyna, ma za sobą przecież dobre mistrzostwa świata. Stracili od tego momentu tylko kilka graczy. Moi zawodnicy dali z siebie sto procent. Zespół zagrał bardzo dobrą pierwszą połowę, ale w drugiej przyszły straty i nietrafione rzuty z czystych pozycji - ocenił.

Poprzednio Polacy pokonali Hiszpanów na igrzyskach w Monachium. To był rok 1972.

HISZPANIA - POLSKA 69:80 (19:15, 16:23, 20:27, 14:15)

Hiszpania: Diez 16, Saiz 15, Beiran 7, Rabaseda 7, Brizuela 6, Yusta 6, Alocen 5, Barreiro 4, Bassas 2, Llovet 1, Pino 0, San Miguel 0

Polska: Slaughter 26, Cel 17, Sokołowski 13, Kulig 6, Gielo 6, Balcerowski 4, Koszarek 3, Michalak 3, Zyskowski 2, Kolenda 0, Gruszecki 0, Hrycaniuk 0