Nawet dwa metry pod wodą. Hala zalana przed meczem Arki

Przez Katalonię przeszła niszczycielska burza, która spowodowała, że ze swojego koryta wylała biegnąca przez Gironę rzeka Ter. Woda na swojej drodze napotkała halę sportową Fontajau...



ÚLTIMA HORA El pavelló de Fontajau està comppletament inundat, amb més d’un metre d’aigua. Ara mateix el paquet està flotant.



El partit d’avui no es podrà jugar a Fontajau i el club espera el representant de la FIBA per determinar una possible solució. pic.twitter.com/hFEgIyCgdc — Spar Citylift Girona (@unigirona) January 23, 2020





Ratują buty i piłki

Fatalny dzień polskich drużyn w koszykarskiej Lidze Mistrzów Polski Cukier... czytaj dalej » W czwartek gospodarze obiektu zaprezentowali zdjęcia, na których widać rozmiary zniszczenia. W niektórych miejscach hali poziom wody wynosi dwa metry. Pływają szatnie, cały parkiet został zalany. Rozgrywanie tam obecnie zawodów sportowych jest niemożliwe.

Na zdjęciach zamieszczonych na klubowym Twitterze widać także, jak pracownicy klubu z Girony, brodząc po pas w mętnej wodzie, ratują buty koszykarskie i piłki. Dobre i to, tym bardziej że koszty remontu na pewno będą duże.

Szybkie przenosiny

Zalanie hali na 5500 osób spowodowało, że działacze drużyny Spar Citylift musieli w ekspresowym tempie szukać innego obiektu, w którym mogliby rozegrać spotkanie z Arką Gdynia. Mecz zostanie rozegrany o godz. 20.15 w hali Municipal Palau, mogącej pomieścić niespełna dwa tysiące kibiców.

W takich niecodziennych okolicznościach koszykarki Arki postarają się przerwać serię trzech porażek w Eurolidze. Obecnie zajmują przedostatnie, siódme miejsce w tabeli grupy B, wyprzedzając... ekipę z Girony.

Źródło: twitter.com/unigirona Pracownicy klubu z Girony mają pełne ręce roboty

Grupa B Euroligi:

Fenerbahce Stambuł - Dynamo Kursk 76:55

Sopron Basket - LDLC ASVEL Feminin Lyon 67:53

BLMA Montpellier - Famila Schio 60:73

Spar Citylift Girona - Arka Gdynia