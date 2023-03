Gra w Rosji, innym zarzuca hipokryzję. "Nie biorę pieniędzy od ludzi, którzy zabijają"

W ćwierćfinale turnieju koszykarzy Argentyna przegrała z Australią 59:97. Dla Luisa Scoli był to ostatni mecz w kadrze. 41-latek z trudem powstrzymywał łzy, kiedy to zszedł z parkietu na niecałą minutę przed końcem. Zobacz ten moment. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Heurtel jesienią ubiegłego roku rozpętał prawdziwą burzę we Francji. Przed Eurobasketem wszyscy reprezentanci tego kraju musieli potwierdzić, że nie są związani z żadnym rosyjskim ani białoruskim klubem oraz nie planują podpisać kontraktu w tych krajach. Był to warunek, by wystąpić w ME i miał oczywiście związek z wojną rozpętaną w Ukrainie przez Rosjan. Heurtel przystał na takie warunki, ale tuż po zdobyciu srebra z reprezentacją szybko zapomniał o swojej deklaracji i został zawodnikiem Zenita Sankt Petersburg. Thomas Heurtel złamał umowę, podpisał kontrakt w Rosji. "Zacznijcie żyć własnym życiem" Thomas Heurtel... czytaj dalej »

Zarobki priorytetem

Po kilku miesiącach doświadczony rozgrywający wrócił do tamtych wydarzeń w rozmowie z "L'Equipe", wyjaśniając, że podczas podpisywania oświadczenia w kadrze nie znał jeszcze swojej przyszłości i liczył na lepsze oferty z innych krajów. Przy okazji nawet nie ukrywał, że głównym powodem jego decyzji o wyjeździe do Rosji były finanse. Trudno jednak o inne, gdyż tamtejsze kluby są zawieszone w międzynarodowych rozgrywkach. W ojczyźnie nie wszyscy wierzą jednak, że nie miał innych propozycji.

- Oferty się pojawiały, ale niekoniecznie za wynagrodzenie, jakiego oczekiwałem. Pensje, które tu płacą, są inne. Zarabiam dwa, trzy razy więcej niż w innym europejskim klubie. Jestem bliżej końca niż początku mojej kariery. Ile mi pozostało? Może 4-5 lat. Skoro władze nie chcą, żebym grał w Rosji, to może dostanę kontrakt we Francji i wyrównają mi różnicę? - stwierdził cynicznie.

Gra w rosyjskim klubie jest równoznaczna z brakiem miejsca w drużynie narodowej w tegorocznych mistrzostwach świata oraz igrzyskach olimpijskich 2024 w Paryżu. Z jego słów wynika jednak, że jest gotowy poświęcić ten zaszczyt dla wyższych zarobków.

- To nie ja podjąłem tę decyzję. Szkoda, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najpierw muszę pomyśleć o sobie. Noszenie koszulki reprezentacji Francji jest zawsze zaszczytem, ​​ale myślę przede wszystkim o mojej rodzinie, przyszłości i dzieciach. Jeśli ekonomicznie i koszykarsko lepiej tu zostać, to zostanę - zapowiedział Heurtel.

- Myślę, że w mojej sytuacji każdy zrobiłby tak jak ja - dodał 33-latek.

Heurtel kontratakuje

Wyjazd do kraju najeźdźcy w środku toczącej się wojny najwyraźniej nie budzi w nim wątpliwości moralnych i koszykarz nie zgadza się z krytyką, jaka na niego spadła.

- Oczywiście nie chcę, żeby zabijali ludzi, prowadzili tę wojnę. Ale najważniejsze jest to, co najlepsze dla mnie i mojej rodziny - stwierdził w rozmowie z "L'Equipe" i przeszedł do kontrataku. - Jesteś francuskim dziennikarzem, ale nie popierasz wszystkiego, co robi Macron. A przecież pracujesz we Francji, zarabiasz francuskie pieniądze. Nie biorę pieniędzy od ludzi, którzy zabijają - podkreślił, określając krytykę pod swoim adresem jako hipokryzję.