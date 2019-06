Znowu zabójcza trzecia kwarta. Wojownicy wygrali w Toronto

23.09 | Zamieszania wokół wizyty koszykarzy Golden State Warriors w Białym Domu ciąg dalszy. Czy mistrzowie NBA odwiedzą Donalda Trumpa ma zdecydować cała drużyna, ale jedna z ich największych gwiazd, Stephen Curry już swoją opinię wyraził. - Nie chce iść - stwierdził, a to spotkało się z ostrą reakcją prezydenta.

Video: Wikipedia CC BY SA 2.0, Flickr

31.05 | W czwartek rozpoczęły się finały ligi NBA. Po pierwszym meczu koszykarze Golden State Warriors przegrywają z ekipą Toronto Raptors, która do decydującej serii awansowała po raz pierwszy w historii.

Zaskakujący początek finału NBA. Mistrzowie muszą odrabiać straty Jak debiutować,... czytaj dalej » Zabójcze trzecie kwarty, to coś, czego obawia się każdy rywal Warriors. W inauguracyjnym spotkaniu Wojownikom nie udało się zdominować wydarzeń w tym fragmencie gry, ale w niedzielę znów to zaprezentowali.



Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 59:54 dla Raptors. Jednak zaledwie 109 sekund po przerwie to goście wygrywali 61:59, a trzy i pół minuty później już 72:59.

Kontuzjowany Thompson opuścił parkiet

W ostatniej kwarcie Warriors zdołali obronić prowadzenie, ale stracili Klaya Thompsona. 29-latek, który zdobył 25 punktów i był najlepszym strzelcem zespołu, doznał kontuzji uda i opuścił parkiet.



- Klay powiedział, że będzie dobrze, ale powiedziałby tak nawet wtedy, gdyby był na wpół martwy. Musimy zaczekać na wynik rezonansu. To było wspaniałe zwycięstwo i jestem dumny z moich zawodników - przyznał trener Warriors Steve Kerr.



W jego zespole Stephen Curry dołożył 23 pkt, a Draymond Green miał ich 17 pkt, do tego 10 zbiórek i dziewięć asyst. Kluczowy dla wygranej okazał się natomiast rzut za trzy Andre Iguodali, który na 5,9 s przed ostatnią syreną powiększył przewagę z dwóch do pięciu punktów.

Wciąż niezdolny do gry jest natomiast najbardziej wartościowy zawodnik (MVP) dwóch poprzednich finałów Kevin Durant, który zmaga się z kontuzją łydki.

Źródło: PAP/EPA Po dwóch meczach finałowych NBA jest remis

Leonard: trzecia kwarta nas po prostu wykończyła

Wśród pokonanych prym wiódł Kawhi Leonard - 34 pkt i 14 zbiórek. Znacznie słabszy dzień miał natomiast bohater pierwszego meczu Pascal Siakam. W czwartek 25-letni Kameruńczyk na swoim koncie zapisał 32 pkt, ale tym razem trafił tylko pięć z 18 rzutów z gry i uzyskał punktów 12.



- Trzecia kwarta nas po prostu wykończyła. Nie byliśmy w stanie robić niczego, co powinien zespół walczący o mistrzostwo - oznajmił Leonard.



Warriors w finale są po raz piąty z rzędu, co nie udało się żadnej drużynie od passy Boston Celtics, którzy o mistrzostwo walczyli przez 10 lat z rzędu (1957-66). W czterech poprzednich Wojownicy zawsze rywalizowali z Cleveland Cavaliers. Górą byli w 2015, 2017 i 2018 roku. Raptors w NBA grają od 1995 roku, a do finału udało im się dotrzeć po raz pierwszy w historii.



Kolejne dwa mecze odbędą się w Oakland, najbliższy zaplanowano na środę.