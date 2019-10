Wojownicy doczekali się zwycięstwa. Curry'emu stuknęło dziesięć lat

27.04 | Koszykarze Golden State Warriors awansowali do drugiej rundy play off ligi NBA. W piątek pokonali na wyjeździe Los Angeles Clippers 129:110 i wygrali rywalizację 4-2. Pierwszoplanową postacią spotkania był Kevin Durant, który zdobył dla zwycięzców 50 punktów.

29.10 | Do trzeciego meczu koszykarze Golden State Warriors musieli czekać na pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie NBA. Uczestnicy pięciu ostatnich finałów rozgrywek pokonali na wyjeździe New Orleans Pelicans 134:123, a mały jubileusz obchodził tego dnia Stephen Curry.

Szaleństwo i 263 punkty na otwarcie nowego domu Warriors Od wysokiej... czytaj dalej » Wojownicy, którzy zdobyli mistrzostwo w 2015, 2017 i 2018 roku, zaś w 2016 i 2019 zostali wicemistrzami, teraz są zupełnie inną drużyną. Po zakończeniu ostatniego sezonu z zespołem pożegnali się Kevin Durant (odszedł do Brooklyn Nets) i DeMarcus Cousins (Los Angeles Lakers), a poważną kontuzję kolana leczy Klay Thompson. To wszystko przełożyło się na fatalne wyniki.

Po inauguracyjnej przegranej u siebie z Los Angeles Clippers 122:141 w niedzielę na wyjeździe ulegli Oklahoma City Thunder 92:120.

- Jest źle. Nasza obrona nie istnieje. Nie wiemy nawet, jak się teraz bronić - przyznał po tym drugim spotkaniu Draymond Green.

Dziesięć lat minęło

Najlepszy obrońca ligi NBA w sezonie 2016/17 dwoił się i troił za to w trzecim meczu tego sezonu, o czym świadczy dorobek: 16 punktów, 17 zbiórek i 10 asyst oraz tytuł gracza spotkania.

Koszykarze z Oakland tym razem prowadzili z Pelikanami od samego początku do końca, a gdy na początku czwartej kwarty mieli już 29 punktów przewagi, stało się jasne, że krzywda tego wieczoru im się już nie stanie. Ostatecznie wygrali 134:123.

Najskuteczniejszy wśród zwycięzców Curry zdobył 26 punków. W poniedziałek minęło dokładnie 10 lat od jego debiutu w koszulce Wojowników.



"The Baby-Faced Assassin"



On this date 10 years ago, Stephen Curry made his Warriors debut! pic.twitter.com/eAtZiDVJ1s — Golden State Warriors (@warriors) October 28, 2019





Świetnie spisał się też sprowadzony latem z Brooklyn Nets D'Angelo Russell, który dorzucił 24 punkty. Z ławki rekordowe 23 dołożył Damion Lee.

U przyjezdnych najlepszy tego dnia był Brandon Ingram - 27 punktów i 10 zbiórek.



DUBS WIN! pic.twitter.com/DvWgOoUbFV — Golden State Warriors (@warriors) October 29, 2019



Wyniki poniedziałkowych meczów:

Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers 103:105

Detroit Pistons - Indiana Pacers 96:94

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 116:112

Los Angeles Clippers - Charlotte Hornets 111:96

Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers 129:112

New Orleans Pelicans - Golden State Warriors 123:134

New York Knicks - Chicago Bulls 105:98

Phoenix Suns - Utah Jazz 95:96

Sacramento Kings - Denver Nuggets 94:101

San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 113:110

Toronto Raptors - Orlando Magic 104:95