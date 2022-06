Król Curry znów na szczycie NBA. "Największy w historii"

29.10 | Do trzeciego meczu koszykarze Golden State Warriors musieli czekać na pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie NBA. Uczestnicy pięciu ostatnich finałów rozgrywek pokonali na wyjeździe New Orleans Pelicans 134:123, a mały jubileusz obchodził tego dnia Stephen Curry.

W szóstym spotkaniu finałowej rywalizacji Warriors w Bostonie pokonali Celtics 103:90 i serię wygrali 4:2.

Curry, który ośmiokrotnie występował w Meczu Gwiazd NBA oraz dwukrotnie był wybierany najlepszym zawodnikiem sezonu regularnego, teraz po raz pierwszy cieszył się także z tytułu MVP finału, najwartościowszego gracza meczów o mistrzostwo.

Ponownie na samej górze

Zagrał w finale po raz szósty, a po raz czwarty może świętować końcowy triumf.

- Znaleźliśmy sposób, jak to zrobić i wygrywać. Myślę, że po części wynikało to z naszego doświadczenia, a po części właśnie z mistrzowskiego rodowodu. Ten sukces ma źródło w triumfach sprzed lat, to wtedy wykuwał się charakter tej grupy. Poświęciliśmy dekadę, by wdrapać się na szczyt, spaść z niego z hukiem i ponownie wejść na samą górę - przyznał Curry, który w serii finałowej miał średnio 31,2 punktu.

Jego popisem był czwarty mecz. Zdobył w nim 43 punkty i miał dziesięć zbiórek, a Warriors doprowadzili do wyrównania w serii (2:2) i to okazał się kluczowy moment całej rywalizacji.

- Steph potwierdził, że jest największym pointguardem w historii. Bez niego nic byśmy nie zrobili – powiedział MVP finałów z 2015 roku Andre Iguaodala. To właśnie wtedy ekipa z San Francisco rozpoczęła mistrzowski marsz.

Iguaodala nadal jest w zespole.



- Jestem zachwycony tym, co się tutaj wydarzyło. Wielu ludzi przyłożyło do tego rękę, ale wiadomo, że bez Stepha nic byśmy nie zrobili. Niesamowita kariera – podsumował trener Golden State Steve Kerr.

Cierpnie się opłaciło

W finałowej rywalizacji Curry świetnie funkcjonował z innym strzelcem Klayem Thompsonem i królem obrony Draymondem Greenem. To trio w ośmiu ostatnich sezonach poprowadziło Warriors do sześciu finałów i czterech tytułów.

- Całe moje cierpienie się opłaciło. To były straszne dni, wylałem morze łez, a potem drugie morze potu, ale wiedziałem, że to jest do zrobienia. Szalone, ale możliwe. Wróciliśmy na swoje miejsce - podsumował wzruszony Thompson, który w tym sezonie wrócił na parkiet po dwuletniej przerwie spowodowanej poważnymi kontuzjami.





Źródło: Getty Images Klay Thompson wrócił po wielkich problemach ze zdrowiem

Curry został siódmym koszykarzem w historii z dorobkiem co najmniej czterech mistrzostw i dwóch nagród MVP sezonu regularnego. Dołączył tym samym do Michaela Jordana, LeBrona Jamesa, Tima Duncana, Magica Johnsona, Kareema Abdul-Jabbara oraz Billa Russella.

Finały NBA - ostatnie 10 sezonów:

2012/13: Miami Heat - San Antonio Spurs 4-3

2013/14: San Antonio Spurs - Miami Heat 4-1

2014/15: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4-2

2015/16: Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 4-3

2016/17: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4-1

2017/18: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4-0

2018/19: Toronto Raptors - Golden State Warriors 4-2

2019/20: Los Angeles Lakers - Miami Heat 4-2

2020/21: Milwaukee Bucks - Phoenix Suns 4-2

2021/22: Golden State Warriors - Boston Celtics 4-2.