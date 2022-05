Warriors nie dali szans Mavericks. Donczić zatrzymany

Zobacz, co powiedział legendarny zawodnik Warriors Klay Thompson po powrotcie do gry po 941 dniach.

Miami Heat lepiej rozpoczęli walkę o finał NBA Miami Heat bliżej... czytaj dalej » Warriors rozpoczęli mecz spokojnie, do przerwy prowadzili 54:45. Decydująca była trzecia kwarta, wygrana przez nich 34:24, a osiem kolejnych punktów na początku czwartej (96-69) odebrało rywalom ochotę do walki.

Liderem gospodarzy był Stephen Curry, który zdobył 21 punktów, miał najwięcej w meczu 12 zbiórek i cztery asysty. Wspierali go Kanadyjczyk Andrew Wiggins i wchodzący z ławki Jordan Poole - po 19 i Klay Thompson - 15. W sumie siedmiu graczy "Wojowników" zakończyło środowy mecz z dwucyfrową zdobyczą punktową.

Wiggs nie pozwolił na wiele Doncziciowi

Pilnowany przez Wigginsa najlepszy strzelec ekipy z Teksasu Słoweniec Luka Donczić, który w siódmym meczu półfinału konferencji z Phoenix Suns zdobył 35 punktów i przyczynił się do awansu drużyny, tym razem zanotował 20 pkt. Powyżej dziesięciu w jego zespole uzyskali jeszcze tylko Spencer Dinwiddie - 17, Jalen Brunson - 14 i Reggie Bullock - 12.

- Wiggs był fantastyczny. Donczić jest chyba najtrudniejszym zawodnikiem do upilnowania w lidze. Poprosiliśmy Wiggsa, żeby spróbował za nim nadążyć, trzymać się przed nim, wywierać presję. Zrobił fantastyczną robotę - ocenił trener zwycięzców Steve Kerr.



Mecz numer dwa, także w San Francisco, zaplanowano na piątek.

W czwartek odbędzie się w Miami drugi mecz w finale Konferencji Wschodniej. W tej rywalizacji miejscowi Heat prowadzą z Boston Celtics 1-0.