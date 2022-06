Trafili z połowy boiska i już nie dali się dogonić. Golden State Warriors mrozi szampany

29.10 | Do trzeciego meczu koszykarze Golden State Warriors musieli czekać na pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie NBA. Uczestnicy pięciu ostatnich finałów rozgrywek pokonali na wyjeździe New Orleans Pelicans 134:123, a mały jubileusz obchodził tego dnia Stephen Curry.

27.04 | Koszykarze Golden State Warriors awansowali do drugiej rundy play off ligi NBA. W piątek pokonali na wyjeździe Los Angeles Clippers 129:110 i wygrali rywalizację 4-2. Pierwszoplanową postacią spotkania był Kevin Durant, który zdobył dla zwycięzców 50 punktów.

Wielki Curry, zimna krew Wojowników. W finale NBA znowu remis Koszykarze Golden... czytaj dalej » Bohaterem piątego finałowego spotkania był Andrew Wiggins, który zdobył 26 punktów i zaliczył 13 zbiórek.

- Myślę, że ma po prostu świetne wyczucie tego, co jest potrzebne w danej chwili - powiedział o 27-letnim Kanadyjczyku trener Wojowników Steve Kerr. - Ma wokół siebie weteranów, którzy pomagają mu zrozumieć, czego od niego oczekujemy, a on po prostu wykorzystuje swoje atletyczne warunki na wiele różnych sposobów.

Nieco gorszy mecz rozegrał tym razem Stephen Curry, który w poprzednich spotkaniach sprawiał rywalom mnóstwo problemów. W poniedziałek rozgrywający Wojowników zdobył tylko 16 punktów i osiem asyst.

Odzyskali prowadzenie

Celtics po dwóch kwartach przegrywali 12 punktami. Do gry wrócili dopiero w trzeciej części meczu, w której na moment udało im się wyjść na prowadzenie. Było to o tyle zaskakujące, że w dotychczasowych spotkaniach to właśnie ta część meczu była domeną Wojowników.

Utrata prowadzenia zmobilizowała jednak obronę Warriors, a rzut Jordana Poole'a z połowy boiska w ostatniej sekundzie trzeciej kwarty ponownie dał prowadzenie drużynie gospodarzy. W czwartej kwarcie dopełnili dzieła, spychając gospodarzy do defensywy i wygrywając z przewagą 10 punktów.



Three down. One to go. pic.twitter.com/xM6DQEsswE — Golden State Warriors (@warriors) June 14, 2022





W czwartek w Bostonie zostanie rozegrany szósty mecz tegorocznego finału ligi NBA. Jeśli wygrają go Wojownicy, sięgną po czwarte trofeum od 2015 roku.

Golden State Warriors - Boston Celtics 104:94 (stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-2 dla Warriors)