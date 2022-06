Świetny mecz Golden State i remis w finale NBA

Wielki powrót Celtics. Boston bliżej mistrzowskich pierścieni NBA Koszykarze Boston... czytaj dalej » Gospodarze chcieli zrehabilitować się za wpadkę sprzed kilku dni, kiedy roztrwonili 15 punktów przewagi z trzeciej kwarty.

Niedzielną potyczkę lepiej zaczęli bostończycy, którzy w pierwszej kwarcie wyszli na dziewięciopunktowe prowadzenie. Wojownicy szybko wrócili jednak do gry. Po pierwszej połowie wynik był na styku - 52:50 dla Warriors.

Uciekli na bezpieczny dystans

O losach meczu zadecydowała trzecia kwarta. Wprawdzie był w niej moment, w którym wydawało się, że Boston może złapać kontakt, ale inne plany mieli Stephen Curry, Otto Porter i Draymond Green, którzy po fantastycznym fragmencie wyprowadzili Golden State na 17-punktowe prowadzenie (79:62).

Idealnym zwieńczeniem tej kwarty, wygranej przez gospodarzy 35:14, był kapitalny rzut z prawie połowy boiska równo z końcową syreną wchodzącego z ławki Jordana Poole'a, który w cały meczu zdobył 17 punktów.



Jordan Poole beats the Q3 buzzer!



The @warriors end Q3 on a 19-2 run pic.twitter.com/jsPrjwODaK — NBA (@NBA) June 6, 2022





Trzy szybkie i celne rzuty Warriors po powrocie na parkiet odebrały Celtom większych szans na odrobienie strat. 29 punktów okazało się bezpieczną zaliczką gospodarzy.

- W ofensywie byliśmy nieco bardziej zorganizowani. Wyszliśmy z odpowiednią energią i podejściem w defensywie. To dobre uczucie wrócić na właściwe tory. Teraz musimy to uczucie zabrać ze sobą w trasę - powiedział po meczu Curry, zdobywca 29 punktów.



Steph Curry drained 5 3-pointers on his way to 29 points to lead the @warriors to the Game 2 victory and tie the series at 1-1! #DubNation@StephenCurry30: 29 PTS, 6 REB, 4 AST, 3 STL, 5 3PM



Game 3: Wed. 9:00pm/et on ABC pic.twitter.com/jLo9c0HVtQ — NBA (@NBA) June 6, 2022





W ekipie z Bostonu najskuteczniejszy okazał się Jayson Tatum, autor 28 punktów. Po dobrym początku przygasł Jaylen Brown, który zakończył mecz zdobyciem 17 punktów, a całkowicie zawiódł tym razem Al Horford. Bohater pierwszego meczu finałowego (26 pkt) minionej nocy zdobył tylko dwa "oczka".

Teraz rywalizacja przenosi się do Bostonu. Trzecie starcie odbędzie się w nocy ze środy na czwartek.

Wynik niedzielnego meczu finału ligi NBA:



Golden State Warriors - Boston Celtics 107:88

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: remis 1-1)