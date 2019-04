Mistrzowie pokonani kolejny raz. Na awans jeszcze nie zasłużyli

Źródło: PAP/EPA Lou Williams zdobył 33 punkty Mecz numer pięć w Oakland, który miał być okazją do postawienia przez Warriors kropki nad i, od początku do końca był bardzo wyrównany. Golden State wygrało pierwszą kwartę nieznacznie, czterema punktami (41:37). W drugiej goście z nawiązką odrobili straty i wyszli na ośmiopunktowe prowadzenie (71:63). Trzecią odsłonę znów wygrali Clippersi, ale tym razem minimalnie (33:31).



Dramaturgia w czwartej kwarcie była zagwarantowana. Długo przebiegała ona pod dyktando gości. W pewnym momencie prowadzili nawet dziesięcioma punktami (110:100), ale mistrzowie w końcu się przebudzili. Zaczęli odrabiać straty, na trzy i pół minuty przed końcem Stephen Curry i Kevin Durant (ten drugi zdobył w całym meczu 45 punktów) doprowadzili do remisu.

Trzy celne rzuty z rzędu i po meczu

Wojownicy nawet na chwilę wyszli na jednopunktowe prowadzenie, ale wtedy sprawy w swoje ręce wziął Lou Williams, zdobywca 33 punktów (miał też 10 asyst).

Najlepszy rezerwowy całej ligi trafił trzy rzuty z rzędu i zespół z Kalifornii odskoczył na bezpieczną, pięciopunktową przewagę.

Clippersi ostatecznie wygrali 129:121. Jeszcze nie tracą szans na awans. W rywalizacji do czterech zwycięstw koszykarze Golden State prowadzą 3:2, ale kolejny mecz zostanie rozegrany w Los Angeles.



Na rozstrzygnięcie w tej parze czekają w drugiej rundzie play-off Houston Rockets, którzy po raz czwarty ograli Utah Jazz. Ostatniej nocy wygrali u siebie 100:93.

Wyniki środowych meczów pierwszej rundy play-off:

Konferencja Zachodnia

Houston Rockets - Utah Jazz 100:93

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: Rockets wygrali 4-1)



Golden State Warriors - Los Angeles Clippers 121:129

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw – 3-2 dla Warriors)