Głośne nazwiska do wzięcia. Nie tylko Gortat liczy na transfer w NBA

W play off w barwach nowych zespołów będą mogli wystąpić tylko gracze, którzy zostali zwolnieni przez swoje drużyny do 1 marca. Najbardziej rozchwytywani zawodnicy podpisali już kontrakty, ale na liście wolnych agentów nie brakuje głośnych nazwisk.

Kibiców nad Wisłą najbardziej interesują losy Marcina Gortata. Polski center w lutym niespodziewanie został zwolniony przez Los Angeles Clippers, gdzie trafił przed rozpoczęciem sezonu po pięciu latach gry dla Washington Wizards. 35-letni środkowy wielokrotnie podkreślał, że świetnie czuje się na zachodnim wybrzeżu i chciałby tam kontynuować swoją karierę.

Po trafieniu na listę wolnych agentów w kontekście Polaka najczęściej padała nazwa Golden State Warriors. Łodzianin mógłby zostać w Kalifornii i powalczyć o mistrzowski pierścień przed zakończeniem kariery. Z drugiej strony Gortat nie chce być wyłącznie rezerwowym z końca ławki, a w obecnej sytuacji trudno będzie mu znaleźć klub z czołówki, który zagwarantuje mu dużą rolę. W zespole aktualnych mistrzów NBA niepodważalną pozycję ma wszechstronny center DeMarcus Cousins, a o minuty z ławki walczą młodzi Jordan Bell i Kevon Looney.

W ostatnich dniach wiele mówiło się o propozycji ze strony Milwaukee Bucks, którą Polak miał odrzucić. Drużyna ze stanu Wisconsin z fenomenalnym Giannisem Antetokounmpo w składzie jest jedną z największych rewelacji bieżących rozgrywek i znajduje się na samym szczycie Konferencji Wschodniej. Wszystko wskazuje na to, że plotki o zainteresowaniu Gortatem mogły być prawdziwe, ponieważ w niedzielę kontrakt z Bucks podpisał inny środkowy Pau Gasol, zwolniony niedawno przez San Antonio Spurs.

Nie oznacza to jednak, że polski center nie wróci już do NBA w obecnym sezonie. Na początku marca zamieścił na swoim twitterze kilka wiadomości wskazujących na to, że jego przyszłość może się wkrótce wyjaśnić.



— Marcin Gortat (@MGortat) March 2, 2019





Zbiegło się to w czasie z sobotnimi doniesieniami, jakoby Gortat negocjował z zajmującymi drugie miejsce w Konferencji Wschodniej Toronto Raptors. W drużynie z Kanady Polak miałby duże szanse na grę w finałach NBA, ale przy okazji wymagających konkurentów do miejsca w składzie: Marca Gasola i Serge'a Ibakę.



The Raptors could use their vacant 14th roster spot to add some frontcourt depth/insurance. One player to keep an eye on is former Wizards C Marcin Gortat. Have heard there's mutual interest. — Josh Lewenberg (@JLew1050) March 2, 2019





Idealnym rozwiązanie mogliby się okazać Los Angeles Lakers. Szesnastokrotni mistrzowie NBA od kilku sezonów bez skutku starają się powrócić do fazy play off. Wydawało się, że po pozyskaniu LeBrona Jamesa Jeziorowcy będą bić się o czołowe lokaty w Konferencji Zachodniej, ale obecnie plasują się na dalekim dziesiątym miejscu i muszą zanotować bardzo solidną końcówkę sezonu, żeby znaleźć się w pierwszej ósemce.

Poza Polakiem na liście wolnych agentów możemy znaleźć kilku wysokich, którzy mają problem ze znalezieniem nowej drużyny. Do wzięcia są m.in. Greg Monroe, który kilka lat temu świetnie zapowiadał się w barwach Detroit Pistons. 28-latek próbował w tym sezonie zakotwiczyć w Toronto Raptors, ale w 38 meczach grał średnio tylko po 11 minut. Powrót na parkiety NBA planuje również Andrew Bogut. Doświadczonym Australijczykiem interesują się Golden State Warriors i Phiadelphia 76ers.

Innym weteranem bez klubu jest także Zach Randolph. 37-latek przez wiele sezonów gry w Memphis wyrobił sobie status legendy Grizzlies. W minionych rozgrywkach pełnił rolę mentora dla młodych podkoszowych Sacramento Kings. Warto jednak zwrócić uwagę, że żaden z wymienionych graczy nie pasuje do profilu współczesnego centra, który powinien być wszechstronny, dobrze bronić, dzielić się piłką i dysponować solidnym rzutem z dystansu.

Podobnie jak wspomnianych centrów dzisiejsza NBA brutalnie wypycha ze sceny byłą gwiazdę ligi Carmelo Anthony’ego. Dziesięciokrotny uczestnik All-Star Game rozpoczynał ten sezon z wielkimi nadziejami. Z Houston Rockets miał stanowić realną konkurencję dla Golden State Warriors. Tymczasem w barwach drużyny z Teksasu zagrał zaledwie dziesięć spotkań, głównie z ławki i od listopada nie pojawił się już na parkiecie.

W styczniu 34-letni skrzydłowy został wymieniony do Chicago Bulls i niedługo po tym zwolniony z kontraktu. Wszystko wskazywało na to, że jego kolejnym przystankiem będą Los Angeles Lakers, gdzie w kwestiach kadrowych wiele do powiedzenia ma jego bliski przyjaciel LeBron James. Jednak Carmelo jest wolnym zawodnikiem już od kilku tygodni i nadal nie wiadomo, czy jeszcze powróci na parkiety NBA.

Mistrz bez klubu

Niemal równie intrygująco wygląda historia Nicka Younga. Jeszcze w sezonie 2016-17 rzucający obrońca spisywał się znakomicie w barwach Lakers, dzięki czemu zainteresowali się nim główni faworyci do mistrzostwa, Golden State Warriors. Young w ubiegłym sezonie wywalczył z Wojownikami upragniony pierścień i… niemal przepadł.

Po wygaśnięciu jego jednorocznej umowy z Warriors zawodnik miał problemy ze znalezieniem nowego pracodawcy. W bieżących rozgrywkach próbował swojego szczęścia w Denver Nuggets, lecz skończyło się na epizodach w czterech meczach i od połowy grudnia pozostaje bez klubu.