Dziennikarz wziął gwiazdę NBA pod włos. Dostał lekcję życia

Bucks, którzy świętowali tytuł w 2021 roku, muszą zapomnieć o mistrzowskich pierścieniach. W nocy ze środy na czwartek przegrali w niesamowitych okolicznościach z Miami Heat 126:128 i to koszykarze z Florydy zagrają w ćwierćfinale rozgrywek. Odpadł zespół, który miał najlepszy bilans w rundzie zasadniczej i do fazy play-off przystępował w roli faworyta. W rywalizacji do czterech zwycięstw drużyna z Miami wygrała 4-1.

Katastrofa zamiast pierścieni. Miami wyrzuciło faworytów Wyścig po tytuł w... czytaj dalej » Po raz pierwszy od 2012 roku najwyżej rozstawiona drużyna została wyeliminowana przez ekipę grającą z ósemką.

Niesamowita odpowiedź Antetokounmpo

Na pomeczową konferencję wybrał się lider Bucks Antetokounmpo, nie mogło być inaczej. Ale jak się okazało, wcale nie była ona łatwiejsza od samego spotkania.

- Czy oceniasz ten sezon jako zawód? - usłyszał od Erica Nehma, dziennikarza "The Athletic" zajmującego się Milwaukee Bucks.

Grek był wyraźnie poirytowany. Złapał się za głowę, westchnął głęboko, wyrzucając z siebie "o mój Boże". Za chwilę jednak rozpoczął już pełną wypowiedź. - Eric, zadałeś mi to samo pytanie w zeszłym roku. Czy ty każdego roku dostajesz awans w pracy? Nie. Czy w takim razie każdy rok twojej pracy jest zawodem? Nie. Każdy rok twojej pracy prowadzi cię do celu. Żeby dostać awans, żeby zadbać o rodzinę, żeby zapewnić jej dom, żeby zadbać o rodziców. Twoja praca nie jest zawodem. To kroki do sukcesu. Micheal Jordan grał 15 lat, wygrał sześć mistrzostw. Czy pozostałe dziewięć lat było zawodem? Czy to chcesz mi powiedzieć? To złe pytanie. W sporcie nie ma zawodów. Są dobre i złe dni. Na tym polega sport. Nie zawsze wygrywasz - mówił.



Giannis didn’t like this reporter's question on if he thinks this season was a failure. pic.twitter.com/M3hJ9Bo4GJ — Bleacher Report (@BleacherReport) April 27, 2023





Wyniki środowych meczów 1. rundy play off w koszykarskiej lidze NBA:



Konferencja Wschodnia:



Milwaukee Bucks - Miami Heat 126:128 (po dogr.)

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: Heat wygrali 4-1)



Cleveland Cavaliers - New York Knicks 95:106

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: Knicks wygrali 4-1)



Konferencja Zachodnia:



Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers 116:99

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-2 dla Lakers)



Sacramento Kings - Golden State Warriors 116:123

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-2 dla Warriors)