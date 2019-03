Rekord "Greckiego Wariata" na nic. "Zepsuliśmy mu ten wieczór"

LeBron wzruszony. Już rzucił więcej niż Jordan - Chciałem być... czytaj dalej » W barwach zwycięzców wielki był Joel Embiid, on punktów uzbierał 40, a zbiórek 15. - Bucks są teraz najlepsi w NBA, więc tym zwycięstwem wysłaliśmy innym zespołom sygnał, że muszą na nas uważać - stwierdził Embiid.



Panowie toczyli bezpośrednie pojedynki na parkiecie. - Kiedy pilnuje cię taki gość, jak Joel, dostajesz dodatkowego kopa, za wszelką cenę chcesz go pokonać - przyznał Antetokounmpo. - Wiedziałem, że jeśli wpadnę we właściwy rytm, nic i nikt mnie nie powstrzyma - dorzucił.

Przed nim dokonał tego tylko Abdul-Jabbar

24-letnią gwiazdę ekipy z Milwaukee oprócz Embiida powstrzymać próbowali i Ben Simmons, i Jimmy Butler, i Boban Marjanović. Nie wyszło.



- Jest niesamowitym graczem, uwielbiam rywalizować z kimś takim - oświadczył Simmons.



Grek nigeryjskiego pochodzenia, za wyczyny pod koszami zwany "Greckim Wariatem", wkroczył do historii klubu - wcześniej co najmniej 50 punktów i 15 zbiórek w jednym meczu zgromadził tylko wielki Kareem Abdul-Jabbar, występujący w Bukcs dawno temu, w pierwszej połowie lat 70-tych ubiegłego stulecia.



- Holował nas przez większość spotkania, jeśli nie przez całe. Siał spustoszenie w ich szeregach. Niestety, nie potrafiliśmy uczcić tego zwycięstwem, zepsuliśmy mu ten specjalny wieczór - ocenił kolega Antetokounmpo Khris Middleton.

Źródło: Newspix Giannis Antetokounmpo zdobył rekordowe w karierze 52 punkty

Zdobywcy co najmniej 50 punktów w sezonie 2018/19 Zawodnik Punkty James Harden (Rockets)

6 x: 61, 58, 58, 57, 54, 50 Kemba Walker (Hornets)

60 LaMarcus Aldridge (Spurs)

56 Giannis Antetokounmpo (Bucks)

52 Klay Thompson (Warriors)

52 Stephen Curry (Warriors)

51 Kevin Durant (Warriors)

51 LeBron James (Lakers)

51 Damian Lillard (Trail Blazers)

51 Blake Griffin (Pistons)

50 Derrick Rose (Timberwolves)

50





Wyniki niedzielnych meczów NBA:



New York Knicks - Los Angeles Lakers 124:123

Miami Heat - Charlotte Hornets 93:75

Milwaukee Bucks - Philadelphia 76ers 125:130

Detroit Pistons - Toronto Raptors 110:107

Orlando Magic - Atlanta Hawks 101:91

Sacramento Kings - Chicago Bulls 129:102

Houston Rockets - Minnesota Timberwolves 117:102

Los Angeles Clippers - Brooklyn Nets 119:116