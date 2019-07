Gwiazda NBA w nowej roli. "Byłbym okropnym baseballistą"

W Detroit szukają środkowego. Jednym z kandydatów "wielki człowiek z Polski" Marcin Gortat... czytaj dalej » - Widziałem Aarona Judge'a uderzającego piłkę w trybunę. To niesamowite. Musisz być naprawdę silny, żeby to zrobić - mówił 24-letni koszykarz, najbardziej wartościowy gracz NBA w minionym sezonie.

Antetokounmpo fanów ma także w zespole Yankees

Skrzydłowy Bucks wraz z trzema braćmi promował w Nowym Jorku nowy model obuwia. Okazało się, że fanów ma także w zespole Yankees.



Specjalną dedykację otrzymał od niego weteran CC Sabathia, jeden z najlepszych graczy MLB, który w zawodowej lidze spędził już 18 lat, występując na pozycji miotacza.

Urodzony w Atenach Antetokounmpo - w rodzinie pochodzenia nigeryjskiego - stał się gwiazdą w swoim kraju w 2013 roku, kiedy przeszedł do Bucks. Jego kariera rozwija się błyskawicznie. W 2017 wybrano go koszykarzem, który zrobił największy postęp w NBA. Teraz został trzecim najmłodszym MVP w historii - młodszymi byli tylko Derrick Rose i LeBron James.

Źródło: Getty Images Antetokounmpo jest gwiazdą NBA