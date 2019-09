Sprawili największą niespodziankę mistrzostw, chcą więcej. "Przyjechaliśmy tu po złoto"

Selekcjoner reprezentacji Polski koszykarzy to znakomity motywator. Przed poniedziałkowym spotkaniem z Chinami Mike Taylor wspaniale przemawiał do zawodników.

Francuzi sprawili największą niespodziankę mistrzostw świata koszykarzy, eliminując z walki o medale obrońcę tytułu USA 89:79.

- Wiemy, że wielu spisywało nas na porażkę, ale wiemy o co walczymy. Oczywiście droga nie jest łatwa, ale przyjechaliśmy tu po złoto - powiedział środkowy Trójkolorowych, który na co dzień występuje w Utah Jazz, a w meczu uzyskał double-double - 21 pkt i 16 zbiórek.

To dzięki Gobertowi Francuzi wygrali walkę pod tablicami 44:28. Środkowy mierzący 216 cm wzrostu miał też dwie asysty i trzy bloki i w sumie uzyskał ze statystyk niezwykle wysoki wskaźnik efektywności gry - 36. Gobert w jednej z kluczowych akcji czwartej kwarty zablokował swojego kolegę z Jazz, Donovana Mitchella, który był liderem Amerykanów - miał 29 punktów. Rozgrywający Utah był zdenerwowany po spotkaniu.

"Zadziwić świat"

Trener Francuzów brązowych medalistów mundiali z 2014 roku Vincent Collet już patrzy w przyszłość i przygotowuje się do spotkania w półfinale z Argentyną, która w turnieju nie doznała porażki, odnosząc sześć zwycięstw. Francja w grupie, w drugim etapie uległa Australii i dlatego w ćwierćfinale musiała rywalizować z USA.

- Jesteśmy podekscytowani, ponieważ mimo wszystkich opinii o amerykańskim zespole, który przyjechał do Chin, pokonaliśmy reprezentację USA. Myślę, że dobrze wykorzystaliśmy nasze doświadczenie w końcówce i trzymaliśmy się naszego planu gry. Ważna była także wygrana pod tablicami, czyli ten element, w którym Amerykanie do tej pory na mistrzostwach dominowali nad rywalami. Jesteśmy na drodze do zwycięstwa w turnieju. Nie wolno w tej chwili spoglądać wstecz. Musimy patrzeć tylko w przyszłość na półfinałowy mecz z Argentyną, który będzie paradoksalnie trudniejszy niż spotkanie z USA. Naszym celem jest zadziwić świat - powiedział Collet.

Źródło: EPA/ALEX PLAVEVSKI Na co stać francuskich koszykarzy?

PROGRAM MŚ:

czwartek, mecze o miejsca 5-8:

Dongguan: Serbia - USA (godz. 13 polskiego czasu)

Szanghaj: Polska - Czechy (godz. 15)

piątek, półfinały:

Pekin: Argentyna - Francja (godz. 14),

Hiszpania - Australia (godz. 10)