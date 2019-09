Niewybaczalny błąd na mistrzostwach świata. Litwini odpadli, sędziowie odesłani do domu

Sobotnie spotkanie grupy L prowadzili Hiszpan Antonio Conde, Daniel Garcia Nieves z Wenezueli i Leandro Lezcano z Argentyny. Wszyscy mają wieloletnie doświadczenie w sędziowaniu na poziomie międzynarodowym. W końcówce meczu Francuzów z Litwą w chińskim Nanjingu jednak się nie popisali.

"To jakiś pie... żart"

Na pół minuty przed końcem, przy stanie 74:76, Litwin Jonas Valanciunas miał dwa rzuty wolne. Pierwszy trafił (zrobiło się 75:76), a po drugim rzucie piłka zatańczyła na obręczy, którą w tym momencie trącił ręką Francuz Rudy Gobert. W ten sposób mógł zablokować piłce drogę do kosza.

Czy piłka by wpadła, czy nie, zgodnie z przepisami Litwinom należał się punkt. Sędziowie jednak nie zareagowali. Ku rozgoryczeniu litewskiej drużyny nie zdecydowali się też na analizę wideo.



Well done @FIBA@FIBAWC ! Lithuania down by 1 point 30 sec left against France. THIS happens. No goaltending, no video review. De Colo sinks the jumper on the other end ending Lithuania's World Cup. pic.twitter.com/Mf7eghUsQr — Augustas Šuliauskas (@augis04) September 7, 2019





Kolejne zespoły z awansem na mistrzostwach świata koszykarzy. Odpadła jedna potęga Francja i... czytaj dalej » - Chcieliśmy, aby sędziowie zatrzymali grę i sprawdzili, co się stało w tej sytuacji - stwierdził trener pokonanych Dainius Adomaitis, który nie szczędził bardzo ostrych słów pod adresem sędziów.

- Moi zawodnicy spędzili dwa miesiące, całe lato bez rodzin. Otrzymają za to zero dolarów. Zero. Mam do nich wielki szacunek. Ale ktoś nie szanuje ich pracy i nie respektuje zasad gry. To jakiś p... żart - dodał wzburzony.



Na 15 sekund przed końcową syreną Nando De Colo zdobył dwa punkty, ustalając wynik spotkania na 78:75 dla Francuzów. Trójkolorowi awansowali do ćwierćfinału, zaś Litwini pożegnali się z turniejem.

Na ich pocieszenie w oświadczeniu FIBA przyznała, że prawidłową decyzję w omawianej kwestii powinno być przyznanie Litwie jednego punktu. Wynik został jednak zachowany.

W fazie grupowej na sędziów w końcówce meczu z gospodarzem mistrzostw Chinami narzekali polscy koszykarze. Największe pretensje mieli, gdy Azjaci wyrzucali piłkę z boku boiska i stracili piłkę, ale arbitrzy uznali, że Aleksander Balcerowski popełnił faul. Powtórki jednoznacznie wyraźnie pokazały, że nie było żadnego kontaktu Polaka z rywalem. W tym przypadku historia zakończyła się jednak happy endem i Polacy wygrali po dogrywce 79:76.