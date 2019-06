Ścięgno zerwane, Durant po operacji. "Wiem, że moi bracia mogą wygrać"

- Kluczowa była wytrzymałość i wytrwałość. Potrzebna nam też była wiara we własne siły. Byliśmy w stanie skoncentrować się na tyle, by odmienić losy spotkania - powiedział lider Golden State Warriors Stephen Curry. Mistrzowie NBA z sezonu 2017 pokonali w finale Konferencji Zachodniej Houston Rockets 4:3 i o puchar zmierzą się z Cleveland Cavaliers.

Curry: potrzebna była wiara we własne siły

Curry: potrzebna była wiara we własne siły

31.05 | W czwartek rozpoczęły się finały ligi NBA. Po pierwszym meczu koszykarze Golden State Warriors przegrywają z ekipą Toronto Raptors, która do decydującej serii awansowała po raz pierwszy w historii.

Dopóki nie było oficjalnego komunikatu, kibice Wojowników mogli mieć nadzieję, że uraz, którego Durant doznał w poniedziałek w piątym meczu finału z Toronto Raptors, nie jest poważny. W środę wieczorem sam koszykarz poinformował o swoim stanie zdrowia za pomocą Instagrama.

Źródło: EPA/LARRY W. SMITH Durant nie zdążył nacieszyć się grą

"Rzeczywiście zerwałem Achillesa. Operacja odbyła się dzisiaj i zakończyła się sukcesem" - napisał najbardziej wartościowy zawodnik dwóch poprzednich finałów.

"Rodzina i bliscy są przy mnie, naprawdę doceniamy wszystkie wiadomości i wsparcie, które wysyłają nam ludzie" - dodał. Dramatyczny mecz finału NBA. Mistrzowie pozostają w grze Koszykarze Golden... czytaj dalej »

"Chciałem im pomóc"

Durant nabawił się kontuzji łydki 8 maja w półfinale Konferencji Zachodniej. Nie brakowało wówczas głosów, że gdyby nie walka o mistrzostwo, to sztab medyczny nie walczyłby o jego szybki powrót, tylko spokojnie pozwolił na leczenie.



Do gry 30-letni Amerykanin wrócił właśnie w poniedziałek, ale już w drugiej kwarcie musiał przerwać występ. Jego zespół wygrał na wyjeździe z Toronto Raptors 106:105, w rywalizacji do czterech zwycięstw przegrywa jednak 2-3.

"Koszykówka jest moją największą miłością. Chciałem być tamtej nocy z kolegami i im pomóc" - wyjaśnił Durant.

Szósty mecz zostanie rozegrany w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego. "Wiem, że moi bracia mogą wygrać to starcie, będę im kibicować" - zapewnił.