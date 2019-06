Gwiazda NBA nie czuje presji w meczach o mistrzostwo. "Zbyt dużo przeżyłem poza koszykówką"

Ścięgno zerwane, Durant po operacji. "Wiem, że moi bracia mogą wygrać" Sprawdził się... czytaj dalej » W roku 2008 był 16-latkiem. Jego ojciec, pan Mark, na przedmieściach Los Angeles prowadził samochodową myjnię. 18 stycznia jak co dzień wyjechał do pracy.



Rodzina dostała wiadomość, że wydarzyła się tragedia.

Leonard: koszykówkę trzeba oddzielać życia

Leonard senior spieszył się, by skończyć pracę. Chciał zdążyć na mecz syna. Wiadomo tyle, że został postrzelony kilka razy. Zmarł w szpitalu. Miał 43 lata. Sprawców nie wykryto.



- Kiedyś myślałem o tym bardzo często - opowiadał Kawhi na konferencji prasowej przed czekającym Raptors spotkaniem numer 6 wielkiego finału NBA. W serii do czterech zwycięstw prowadzą z broniącymi tytułu Golden State Warriors 3-2. - Po czymś takim wiem, że koszykówkę trzeba oddzielać od tego, co dzień w dzień dzieje się poza nią. Mam wyjść na boisko i być zadowolonym z tego, że robię to, co kocham. Nie czuję presji, naprawdę. Cieszę się każdą chwilą i czekam, co przyniesie następna akcja. To wszystko - zapewniał.



Ewentualny siódmy mecz odbędzie się 16 czerwca w Toronto.

Leonard w dorobku ma już mistrzostwo ligi, zdobyte w roku 2014 w barwach San Antonio Spurs. Wybrano go wtedy MVP finałów.