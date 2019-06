Wojownicy zdetronizowani. Toronto Raptors mistrzami NBA

Czwartkowy mecz, jak przystało na finały, miał wszystko. Raptors fantastycznie zaczęli, już w pierwszej kwarcie serię dwunastu punktów z rzędu zanotował Kyle Lowry, a po kolejnych sześciu Pascala Siakama kanadyjska ekipa uciekła na ponad dziesięć punktów. Zresztą był to popis ofensywnej gry gości - tylko w pierwszych dwunastu minutach trafili aż siedem trójek.

Szansa Curry'ego

Ale Warriors nawet na moment nie odpuścili. Przetrwali początkową nawałnicę i poszli na wymianę ciosów. Do przerwy przegrywali ledwie trzema oczkami, a tuż po niej przejęli nawet inicjatywę. Tyle tylko, że nie potrafili odskoczyć, bo ich przewaga nie przekroczyła pięciu punktów.

Gwiazda NBA nie czuje presji w meczach o mistrzostwo. "Zbyt dużo przeżyłem poza koszykówką" Jest gwiazdą NBA... czytaj dalej » Momentem zwrotnym okazała się kontuzja genialnego tego dnia Klaya Thompsona. Rzucający obrońca Warriors nie dotrwał do końca trzeciej kwarty, z czego Raptors skrzętnie skorzystali.

Tuż przed ostatnią syreną szansę na odwrócenie losów rywalizacji miał Stephen Curry, ale na kilka sekund przed końcem nie trafił trójki przy stanie 111:110 dla gości.

W szóstym meczu najskuteczniejszymi graczami gości byli Lowry i Siakam, którzy rzucili po 26 punktów. Dla pokonanych 30 punktów zanotował Thompson.

Najbardziej wartościowym graczem finałów wybrano lidera Toronto Kawhiego Leonarda.

Pierwszy finał, pierwszy tytuł

Warriors w finale grali po raz piąty z rzędu, co nie udało się żadnej ekipie od pamiętnej passy Boston Celtics, którzy o mistrzostwo walczyli przez kolejnych 10 lat (1957-66). W czterech poprzednich Wojownicy zawsze rywalizowali z Cleveland Cavaliers. Górą byli w 2015, 2017 i 2018 roku. Raptors w NBA występują od 1995 roku, a do finału udało im się dotrzeć po raz pierwszy.



Wynik czwartkowego meczu finału koszykarskiej ligi NBA:

Golden State Warriors - Toronto Raptors 110:114

(Raptors rywalizację play off do czterech zwycięstw wygrali 4-2)