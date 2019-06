Awaria światła nie przeszkodziła mistrzom. Anwil doprowadził do decydującego spotkania

Anwil nie dał szans Polskiemu Cukrowi

Koszykarze Anwilu Włocławek pokonali Polski Cukier Toruń 103:85 (26:16, 20:23, 29:26, 28:20) w szóstym meczu finału mistrzostw Polski i doprowadzili do remisu 3-3 w rywalizacji play off do czterech zwycięstw. Decydujący mecz odbędzie się w piątek w Toruniu.

