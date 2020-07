"Drzwi naszego klubu dla kogoś takiego są na zawsze zamknięte"

Video: TVN24 BiS

Enes Kanter ma problemy po krytyce Recepa Tayipa Erdogana

13.02.2020 l Kiedy Enes Kanter zaczął publicznie i głośno krytykować prezydenta Turcji Recepa Tayipa Erdogana, jego życie zmieniło się bezpowrotnie. - To, co uczyniło mnie wrogiem państwa, to mówienie o wolności, o demokracji, o wolności słowa i prawach człowieka i o tym co dobre - przyznaje koszykarz Boston Celtics w szczerej rozmowie z TVN24 BIS.

»