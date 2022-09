Fenomenalny występ Mateusza Ponitki przeciwko obrońcom tytułu. "MVP! MVP!"

Wielki mecz Polaków. Obrońcy tytułu wyeliminowani z Eurobasketu Reprezentacja... czytaj dalej » Ponitka od początku szalał na parkiecie i poza trzecią kwartą, w której cała polska drużyna miała kryzysowy moment, był motorem napędowym polskiej reprezentacji. Mecz zakońcył z niesamowitymi statystykami: 26 punktów, 16 zbiórek i 10 asyst.

To dopiero czwarty przypadek w historii koszykarskich mistrzostw Europy. Poprzednio dokonali tego Chorwaci Stojko Vranković (12 punktów, 13 zbiórek, 10 bloków w 1993 roku przeciwko Grecji) i Toni Kukoc (15 punktów, 12 zbiórek, 11 asyst w 1995 roku przeciwko Finlandii) oraz Rumun Andrei Mandache (14 punktów, 10 zbiórek, 12 asyst w 2017 roku przeciwko Czarnogórze).

Prawdziwy kapitan

Kapitan polskiej reprezentacji w końcówce meczu ze Słowenią rzucił siedem kluczowych punktów. W tym momencie na trybunach kibice zaczęli skandować "MVP! MVP!".

W półfinale Polacy zagrają z Francją, która w środę po dogrywce pokonała Włochy.

Polska - Słowenia 90:87 (29:26, 29:13, 6:24, 26:24)



Polska: Mateusz Ponitka 26, A.J. Slaughter 16, Michał Sokołowski 16, Jarosław Zyskowski 14, Aleksander Balcerowski 11, Aaron Cel 4, Aleksander Dziewa 3, Jakub Garbacz 0, Michał Michalak 0, Dominik Olejniczak 0;



Słowenia: Vlatko Cancar 21, Goran Dragic 17, Luka Donczić 14, Jaka Blazic 13, Klemen Prepelic 9, Mike Tobey 8, Edo Muric 5, Ziga Samar 0, Aleksej Nikolic 0